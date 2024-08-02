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Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области - РИА Новости, 02.08.2024
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области
РБЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:25
2024-08-02T10:25
2024-08-02T10:30
белгородская область
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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РБЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ранее в пятницу три раза объявляли угрозу ракетных ударов в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.
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белгородская область, происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области
Гладков: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность