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СМИ: власти США готовят Зеленскому "российскую ловушку" - РИА Новости, 02.08.2024
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22:37 02.08.2024 (обновлено: 22:39 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963792498.html
СМИ: власти США готовят Зеленскому "российскую ловушку"
СМИ: власти США готовят Зеленскому "российскую ловушку" - РИА Новости, 02.08.2024
СМИ: власти США готовят Зеленскому "российскую ловушку"
Власти США лгут Владимиру Зеленскому, когда говорят о том, что поддержка Киева Вашингтоном продолжится, пишет турецкая газета Milliyet. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T22:37
2024-08-02T22:39
в мире
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Власти США лгут Владимиру Зеленскому, когда говорят о том, что поддержка Киева Вашингтоном продолжится, пишет турецкая газета Milliyet."Первым на эту удочку может попасться &lt;...&gt; Зеленский. Ему следует понимать, что заявления США о поддержке являются не более чем предвыборными инвестициями. Он должен знать, что на данный момент победителем на поле боя является Россия — с каждым днем у нее все больше вооружений, танков и ракет", — говорится в статье.Отмечается, что сейчас российские войска уничтожают американские системы Patriot на Украине "одну за другой". То же самое ожидает и истребители F-16, предупредили турецкие журналисты.В последнее время Зеленский все чаще заявлял о необходимости переговоров с Россией об урегулировании конфликта. Так, в интервью британскому телевидению он допустил возможность дипломатических контактов с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин. Об этом же сказал и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240802/igra-1963783843.html
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в мире, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий кулеба, f-16
В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба, F-16
СМИ: власти США готовят Зеленскому "российскую ловушку"

Milliyet: власти США лгут Зеленскому, когда говорят о продолжении поддержки

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Власти США лгут Владимиру Зеленскому, когда говорят о том, что поддержка Киева Вашингтоном продолжится, пишет турецкая газета Milliyet.
"Первым на эту удочку может попасться <...> Зеленский. Ему следует понимать, что заявления США о поддержке являются не более чем предвыборными инвестициями. Он должен знать, что на данный момент победителем на поле боя является Россия — с каждым днем у нее все больше вооружений, танков и ракет", — говорится в статье.
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Вчера, 21:22
Отмечается, что сейчас российские войска уничтожают американские системы Patriot на Украине "одну за другой". То же самое ожидает и истребители F-16, предупредили турецкие журналисты.
В последнее время Зеленский все чаще заявлял о необходимости переговоров с Россией об урегулировании конфликта. Так, в интервью британскому телевидению он допустил возможность дипломатических контактов с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин. Об этом же сказал и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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