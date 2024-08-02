https://ria.ru/20240802/ukraina-1963792498.html

СМИ: власти США готовят Зеленскому "российскую ловушку"

СМИ: власти США готовят Зеленскому "российскую ловушку" - РИА Новости, 02.08.2024

СМИ: власти США готовят Зеленскому "российскую ловушку"

Власти США лгут Владимиру Зеленскому, когда говорят о том, что поддержка Киева Вашингтоном продолжится, пишет турецкая газета Milliyet. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T22:37

2024-08-02T22:37

2024-08-02T22:39

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Власти США лгут Владимиру Зеленскому, когда говорят о том, что поддержка Киева Вашингтоном продолжится, пишет турецкая газета Milliyet."Первым на эту удочку может попасться <...> Зеленский. Ему следует понимать, что заявления США о поддержке являются не более чем предвыборными инвестициями. Он должен знать, что на данный момент победителем на поле боя является Россия — с каждым днем у нее все больше вооружений, танков и ракет", — говорится в статье.Отмечается, что сейчас российские войска уничтожают американские системы Patriot на Украине "одну за другой". То же самое ожидает и истребители F-16, предупредили турецкие журналисты.В последнее время Зеленский все чаще заявлял о необходимости переговоров с Россией об урегулировании конфликта. Так, в интервью британскому телевидению он допустил возможность дипломатических контактов с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин. Об этом же сказал и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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