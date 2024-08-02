Рейтинг@Mail.ru
"Трижды уничтожена". Ситуация на Украине вызвала беспокойство в Швейцарии - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963777512.html
"Трижды уничтожена". Ситуация на Украине вызвала беспокойство в Швейцарии
"Трижды уничтожена". Ситуация на Украине вызвала беспокойство в Швейцарии - РИА Новости, 02.08.2024
"Трижды уничтожена". Ситуация на Украине вызвала беспокойство в Швейцарии
Российские войска очень хорошо адаптируются к реалиям на поле боя на Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:46
2024-08-02T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
жак бо
вооруженные силы украины
швейцария
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_0:360:2901:1992_1920x0_80_0_0_7b610c67a1d6759af970306811de985f.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские войска очень хорошо адаптируются к реалиям на поле боя на Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Российские войска просто адаптировали общую структуру к новым реалиям на местах, и они делают это постоянно, и именно в этом они чрезвычайно сильны и сильнее Украины, и по этой причине, на самом деле, ВСУ проигрывают сейчас", — отметил он.По словам полковника, украинская армия испытывает острую нехватку людских ресурсов и техники. При этом киевский режим не обладает правильной программой обеспечения, доктриной и системой командования и управления для решения такого рода проблем."Если рассматривать пакеты поставок, которые украинские войска получили от Запада, то украинская армия с материальной точки зрения, с точки зрения оборудования, была уничтожена трижды", — резюмировал военный.Накануне в Минобороне сообщили, что российские военные за сутки уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot, пункт управления БПЛА, а также железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами ВС. Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1965 человек.
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963737747.html
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963716993.html
украина
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c05fd4bce862587f448e8bd6dee097d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, жак бо, вооруженные силы украины, швейцария, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жак Бо, Вооруженные силы Украины, Швейцария, НАТО
"Трижды уничтожена". Ситуация на Украине вызвала беспокойство в Швейцарии

Экс-советник НАТО: Россия чрезвычайно сильна в умении адаптировать на поле боя

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские войска очень хорошо адаптируются к реалиям на поле боя на Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Российские войска просто адаптировали общую структуру к новым реалиям на местах, и они делают это постоянно, и именно в этом они чрезвычайно сильны и сильнее Украины, и по этой причине, на самом деле, ВСУ проигрывают сейчас", — отметил он.
Панорама города Киев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
"Будут штурмовать Банковую". Киев призвали готовиться к колоссальному удару
Вчера, 17:25
По словам полковника, украинская армия испытывает острую нехватку людских ресурсов и техники. При этом киевский режим не обладает правильной программой обеспечения, доктриной и системой командования и управления для решения такого рода проблем.
"Если рассматривать пакеты поставок, которые украинские войска получили от Запада, то украинская армия с материальной точки зрения, с точки зрения оборудования, была уничтожена трижды", — резюмировал военный.
Накануне в Минобороне сообщили, что российские военные за сутки уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot, пункт управления БПЛА, а также железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами ВС. Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1965 человек.
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
"Единственный путь вперед". На Западе сделали заявление о границах Украины
Вчера, 16:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖак БоВооруженные силы УкраиныШвейцарияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала