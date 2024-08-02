https://ria.ru/20240802/ukraina-1963777512.html

"Трижды уничтожена". Ситуация на Украине вызвала беспокойство в Швейцарии

"Трижды уничтожена". Ситуация на Украине вызвала беспокойство в Швейцарии - РИА Новости, 02.08.2024

"Трижды уничтожена". Ситуация на Украине вызвала беспокойство в Швейцарии

Российские войска очень хорошо адаптируются к реалиям на поле боя на Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T20:46

2024-08-02T20:46

2024-08-02T20:46

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские войска очень хорошо адаптируются к реалиям на поле боя на Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Российские войска просто адаптировали общую структуру к новым реалиям на местах, и они делают это постоянно, и именно в этом они чрезвычайно сильны и сильнее Украины, и по этой причине, на самом деле, ВСУ проигрывают сейчас", — отметил он.По словам полковника, украинская армия испытывает острую нехватку людских ресурсов и техники. При этом киевский режим не обладает правильной программой обеспечения, доктриной и системой командования и управления для решения такого рода проблем."Если рассматривать пакеты поставок, которые украинские войска получили от Запада, то украинская армия с материальной точки зрения, с точки зрения оборудования, была уничтожена трижды", — резюмировал военный.Накануне в Минобороне сообщили, что российские военные за сутки уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot, пункт управления БПЛА, а также железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами ВС. Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1965 человек.

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963737747.html

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в мире, украина, жак бо, вооруженные силы украины, швейцария, нато