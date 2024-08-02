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"Будут штурмовать Банковую". Киев призвали готовиться к колоссальному удару - РИА Новости, 02.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963737747.html
"Будут штурмовать Банковую". Киев призвали готовиться к колоссальному удару
"Будут штурмовать Банковую". Киев призвали готовиться к колоссальному удару - РИА Новости, 02.08.2024
"Будут штурмовать Банковую". Киев призвали готовиться к колоссальному удару
заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:25
2024-08-02T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
олег соскин
служба безопасности украины
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. На Украине растет сопротивление киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Будут штурмовать Банковую, Зеленский будет бежать, Ермак будет убегать, их будут ловить. &lt;…&gt; Будут вооруженные группы подходить, захватят это СБУ на Владимирской. &lt;...&gt; Будут отряды уходить с фронта, идти в города, командиры батальонов будут захватывать города, будут устанавливать там свою военную власть. Вы еще все это увидите", — отметил он.По словам эксперта, ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) усиливают давление на общество, хватая людей на улице и выписывая штрафы в огромном количестве. Кроме того, он обратил внимание на реальную угрозу дефолта в стране, в то время как неприятие Владимира Зеленского растет и на международном уровне."Гражданское общество, по сути, расколото. Результат это, конечно, действий Зеленского. &lt;…&gt; То есть практически уже президента нет как такого легитимного. &lt;…&gt; Положение обостряется: продолжаются эти поджоги машин, продолжается сопротивление, то есть оно становится все более массовым, &lt;…&gt; ну и на фронте ж ничего хорошего нет", — резюмировал Соскин.Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963716993.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, олег соскин, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Служба безопасности Украины
"Будут штурмовать Банковую". Киев призвали готовиться к колоссальному удару

Соскин: сопротивление режиму Зеленского становится все более массовым

© iStock.com / Nataliia PylypchukПанорама города Киев
Панорама города Киев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© iStock.com / Nataliia Pylypchuk
Панорама города Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. На Украине растет сопротивление киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Будут штурмовать Банковую, Зеленский будет бежать, Ермак будет убегать, их будут ловить. <…> Будут вооруженные группы подходить, захватят это СБУ на Владимирской. <...> Будут отряды уходить с фронта, идти в города, командиры батальонов будут захватывать города, будут устанавливать там свою военную власть. Вы еще все это увидите", — отметил он.
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По словам эксперта, ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) усиливают давление на общество, хватая людей на улице и выписывая штрафы в огромном количестве. Кроме того, он обратил внимание на реальную угрозу дефолта в стране, в то время как неприятие Владимира Зеленского растет и на международном уровне.
"Гражданское общество, по сути, расколото. Результат это, конечно, действий Зеленского. <…> То есть практически уже президента нет как такого легитимного. <…> Положение обостряется: продолжаются эти поджоги машин, продолжается сопротивление, то есть оно становится все более массовым, <…> ну и на фронте ж ничего хорошего нет", — резюмировал Соскин.
Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинСлужба безопасности Украины
 
 
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