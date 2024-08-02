https://ria.ru/20240802/ukraina-1963737747.html

"Будут штурмовать Банковую". Киев призвали готовиться к колоссальному удару

"Будут штурмовать Банковую". Киев призвали готовиться к колоссальному удару - РИА Новости, 02.08.2024

"Будут штурмовать Банковую". Киев призвали готовиться к колоссальному удару

заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T17:25

2024-08-02T17:25

2024-08-02T17:25

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

олег соскин

служба безопасности украины

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. На Украине растет сопротивление киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Будут штурмовать Банковую, Зеленский будет бежать, Ермак будет убегать, их будут ловить. <…> Будут вооруженные группы подходить, захватят это СБУ на Владимирской. <...> Будут отряды уходить с фронта, идти в города, командиры батальонов будут захватывать города, будут устанавливать там свою военную власть. Вы еще все это увидите", — отметил он.По словам эксперта, ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) усиливают давление на общество, хватая людей на улице и выписывая штрафы в огромном количестве. Кроме того, он обратил внимание на реальную угрозу дефолта в стране, в то время как неприятие Владимира Зеленского растет и на международном уровне."Гражданское общество, по сути, расколото. Результат это, конечно, действий Зеленского. <…> То есть практически уже президента нет как такого легитимного. <…> Положение обостряется: продолжаются эти поджоги машин, продолжается сопротивление, то есть оно становится все более массовым, <…> ну и на фронте ж ничего хорошего нет", — резюмировал Соскин.Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963716993.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, олег соскин, служба безопасности украины