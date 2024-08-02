https://ria.ru/20240802/ukraina-1963737747.html
"Будут штурмовать Банковую". Киев призвали готовиться к колоссальному удару
"Будут штурмовать Банковую". Киев призвали готовиться к колоссальному удару - РИА Новости, 02.08.2024
"Будут штурмовать Банковую". Киев призвали готовиться к колоссальному удару
заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:25
2024-08-02T17:25
2024-08-02T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
олег соскин
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939170172_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_3291614efe25f10fe926e8939eed4372.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. На Украине растет сопротивление киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Будут штурмовать Банковую, Зеленский будет бежать, Ермак будет убегать, их будут ловить. <…> Будут вооруженные группы подходить, захватят это СБУ на Владимирской. <...> Будут отряды уходить с фронта, идти в города, командиры батальонов будут захватывать города, будут устанавливать там свою военную власть. Вы еще все это увидите", — отметил он.По словам эксперта, ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) усиливают давление на общество, хватая людей на улице и выписывая штрафы в огромном количестве. Кроме того, он обратил внимание на реальную угрозу дефолта в стране, в то время как неприятие Владимира Зеленского растет и на международном уровне."Гражданское общество, по сути, расколото. Результат это, конечно, действий Зеленского. <…> То есть практически уже президента нет как такого легитимного. <…> Положение обостряется: продолжаются эти поджоги машин, продолжается сопротивление, то есть оно становится все более массовым, <…> ну и на фронте ж ничего хорошего нет", — резюмировал Соскин.Ранее в июне президент России Владимир Путин заявил, что срок нахождения Владимира Зеленского у власти истек, а его легитимность не восстановить никакими средствами.
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963716993.html
https://ria.ru/20240802/spetsoperatsiya-1963710664.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939170172_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d781dacb63fb3e5dc6e63691ab2861f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, олег соскин, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Служба безопасности Украины
"Будут штурмовать Банковую". Киев призвали готовиться к колоссальному удару
Соскин: сопротивление режиму Зеленского становится все более массовым