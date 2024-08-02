https://ria.ru/20240802/ukraina-1963716993.html
"Единственный путь вперед". На Западе сделали заявление о границах Украины
"Единственный путь вперед". На Западе сделали заявление о границах Украины - РИА Новости, 02.08.2024
"Единственный путь вперед". На Западе сделали заявление о границах Украины
Украине придется признать потерю всех территорий с 2014 года и начать мирные переговоры, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:04
2024-08-02T16:04
2024-08-02T16:05
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украине придется признать потерю всех территорий с 2014 года и начать мирные переговоры, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Нет никаких перспектив, реалистичных или иных, вернуть Украине территории, которые она потеряла после событий 2014 года, включая те, которых она лишилась после начала специальной военной операции. Единственный путь вперед, единственный логичный путь вперед, если Украина хочет выжить в какой-то форме, это переговоры", — отметил он.По мнению эксперта, все больше и больше людей на Западе признают факт, что попытки одержать победу над Москвой в украинском конфликте провалились. Он также добавил, что ВС России обладают преимуществом на поле боя и продолжают продвигаться вперед."Ситуация становится все более критической для Украины, и я думаю, что такова реальность", — резюмировал Меркурис.Накануне в Минобороне сообщили, что российские военные за сутки уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot, пункт управления БПЛА, а также железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами ВС. Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1965 человек.
https://ria.ru/20240802/spetsoperatsiya-1963710664.html
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в мире, украина, москва, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Вооруженные силы РФ
"Единственный путь вперед". На Западе сделали заявление о границах Украины
Меркурис: Украине придется отказаться от всех потерянных территорий
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Украине придется признать потерю всех территорий с 2014 года и начать мирные переговоры, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге
на YouTube.
"Нет никаких перспектив, реалистичных или иных, вернуть Украине территории, которые она потеряла после событий 2014 года, включая те, которых она лишилась после начала специальной военной операции. Единственный путь вперед, единственный логичный путь вперед, если Украина хочет выжить в какой-то форме, это переговоры", — отметил он.
По мнению эксперта, все больше и больше людей на Западе признают факт, что попытки одержать победу над Москвой
в украинском конфликте провалились. Он также добавил, что ВС России
обладают преимуществом на поле боя и продолжают продвигаться вперед.
"Ситуация становится все более критической для Украины, и я думаю, что такова реальность", — резюмировал Меркурис.
Накануне в Минобороне сообщили, что российские военные за сутки уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot, пункт управления БПЛА, а также железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами ВС. Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1965 человек.