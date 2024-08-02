https://ria.ru/20240802/ukraina-1963715181.html

На Украине с начала года задержали почти 70 человек за поджоги машин ВСУ

На Украине с начала года задержали почти 70 человек за поджоги машин ВСУ - РИА Новости, 02.08.2024

На Украине с начала года задержали почти 70 человек за поджоги машин ВСУ

Полиция на Украине с начала года задержала 68 граждан за поджоги автомобилей военнослужащих, сообщил начальник департамента уголовного розыска нацполиции Вадим... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:01

2024-08-02T16:01

2024-08-02T16:01

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Полиция на Украине с начала года задержала 68 граждан за поджоги автомобилей военнослужащих, сообщил начальник департамента уголовного розыска нацполиции Вадим Дзюбинский. Украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). "С начала 2024 года нацполицией раскрыто 59 фактов поджога автомобилей военнослужащих, разоблачено 68 лиц. Чаще всего поджоги фиксируем в Киеве, Одессе, Днепре (Днепропетровске - ред.) и Харькове", - заявил Дзюбинский в эфире национального телемарафона. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240802/kiev-1963713061.html

https://ria.ru/20240727/avtovladeltsy-1962413122.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины