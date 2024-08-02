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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.08.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили Черниговской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:33
2024-08-02T12:33
2024-08-02T12:33
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили Черниговской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации страны. В 12.07 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях, следом – в Черниговской. С 6.48 сигнал тревоги звучит в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги звучит на территории пяти областей Украины