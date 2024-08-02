"Потрясающее открытие". На Западе сделали заявление об Украине
Боуз: большинство украинцев признают фантазией победу в конфликте с Россией
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Большинство украинцев считают невозможной победу в конфликте с Россией, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
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"Потрясающее открытие по поводу того, что на самом деле думают те, кому не повезло выбраться с диктаторской Украины Зеленского. Большинство украинцев понимают, что победа в конфликте – это всего лишь фантазия", — пишет Боуз.
По мнению журналиста, в победу Киева верят лишь западные "эксперты-выдумщики".
В июле Киевский институт социологических исследований опубликовал результаты опроса, показавшего, что доля граждан Украины, согласных на территориальные уступки ради завершения конфликта с Россией, за год увеличилась втрое: до мая 2023 года около восьми-десяти процентов респондентов были готовы на территориальные уступки, в мае 2024 года — 32%.
Владимир Зеленский в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин. Об этом же говорил и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулебаво время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.
В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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