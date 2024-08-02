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"Потрясающее открытие". На Западе сделали заявление об Украине - РИА Новости, 02.08.2024
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09:39 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963604249.html
"Потрясающее открытие". На Западе сделали заявление об Украине
"Потрясающее открытие". На Западе сделали заявление об Украине - РИА Новости, 02.08.2024
"Потрясающее открытие". На Западе сделали заявление об Украине
Большинство украинцев считают невозможной победу в конфликте с Россией, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:39
2024-08-02T09:39
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Большинство украинцев считают невозможной победу в конфликте с Россией, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Потрясающее открытие по поводу того, что на самом деле думают те, кому не повезло выбраться с диктаторской Украины Зеленского. Большинство украинцев понимают, что победа в конфликте – это всего лишь фантазия", — пишет Боуз.По мнению журналиста, в победу Киева верят лишь западные "эксперты-выдумщики".В июле Киевский институт социологических исследований опубликовал результаты опроса, показавшего, что доля граждан Украины, согласных на территориальные уступки ради завершения конфликта с Россией, за год увеличилась втрое: до мая 2023 года около восьми-десяти процентов респондентов были готовы на территориальные уступки, в мае 2024 года — 32%.Владимир Зеленский в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин. Об этом же говорил и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулебаво время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20240802/dotkom-1963595813.html
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в мире, украина, россия, чей боуз, владимир зеленский, киев, владимир путин, политика
В мире, Украина, Россия, Чей Боуз, Владимир Зеленский, Киев, Владимир Путин, Политика
"Потрясающее открытие". На Западе сделали заявление об Украине

Боуз: большинство украинцев признают фантазией победу в конфликте с Россией

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Большинство украинцев считают невозможной победу в конфликте с Россией, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
«
"Потрясающее открытие по поводу того, что на самом деле думают те, кому не повезло выбраться с диктаторской Украины Зеленского. Большинство украинцев понимают, что победа в конфликте – это всего лишь фантазия", — пишет Боуз.
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По мнению журналиста, в победу Киева верят лишь западные "эксперты-выдумщики".
В июле Киевский институт социологических исследований опубликовал результаты опроса, показавшего, что доля граждан Украины, согласных на территориальные уступки ради завершения конфликта с Россией, за год увеличилась втрое: до мая 2023 года около восьми-десяти процентов респондентов были готовы на территориальные уступки, в мае 2024 года — 32%.
Владимир Зеленский в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин. Об этом же говорил и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулебаво время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.
В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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