https://ria.ru/20240802/ukraina-1963604249.html

"Потрясающее открытие". На Западе сделали заявление об Украине

"Потрясающее открытие". На Западе сделали заявление об Украине - РИА Новости, 02.08.2024

"Потрясающее открытие". На Западе сделали заявление об Украине

Большинство украинцев считают невозможной победу в конфликте с Россией, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T09:39

2024-08-02T09:39

2024-08-02T09:39

в мире

украина

россия

чей боуз

владимир зеленский

киев

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Большинство украинцев считают невозможной победу в конфликте с Россией, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Потрясающее открытие по поводу того, что на самом деле думают те, кому не повезло выбраться с диктаторской Украины Зеленского. Большинство украинцев понимают, что победа в конфликте – это всего лишь фантазия", — пишет Боуз.По мнению журналиста, в победу Киева верят лишь западные "эксперты-выдумщики".В июле Киевский институт социологических исследований опубликовал результаты опроса, показавшего, что доля граждан Украины, согласных на территориальные уступки ради завершения конфликта с Россией, за год увеличилась втрое: до мая 2023 года около восьми-десяти процентов респондентов были готовы на территориальные уступки, в мае 2024 года — 32%.Владимир Зеленский в интервью британскому телевидению допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин. Об этом же говорил и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулебаво время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20240802/dotkom-1963595813.html

https://ria.ru/20240801/krakh-1963395408.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, чей боуз, владимир зеленский, киев, владимир путин, политика