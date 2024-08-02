https://ria.ru/20240802/ukraina-1963589012.html

Захарова прокомментировала выход Киева из ряда международных договоров

Захарова прокомментировала выход Киева из ряда международных договоров - РИА Новости, 02.08.2024

Захарова прокомментировала выход Киева из ряда международных договоров

Прекращение действия для Киева ряда международных договоров не влияет на развитие взаимодействия на площадке СНГ, сообщила РИА Новости официальный представитель РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T06:42

2024-08-02T06:42

2024-08-02T06:42

киев

украина

россия

мария захарова

снг

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Прекращение действия для Киева ряда международных договоров не влияет на развитие взаимодействия на площадке СНГ, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она рассказала, что "исполкомом СНГ получены уведомления о выходе Киева из 134 соглашений". "Конечно, это дело самой Украины, но, как мы неоднократно отмечали, такие шаги наносят ущерб, прежде всего, интересам украинского народа, ведь СНГ – это формат, ориентированный на нужды людей и поощрение сотрудничества в жизненно важных сферах", - указала она. "Что касается причин, по которым Киев остается участником отдельных соглашений, то этот вопрос логичнее было бы адресовать Киеву",- заметила Захарова. Она подчеркнула, что "для нас важно, что прекращение действия для Украины ряда международных договоров практически не влияет на развитие многопланового взаимодействия на площадке СНГ между теми государствами, которые реально заботятся о благе своих граждан и видят неоспоримые преимущества региональной интеграции по самому широкому спектру направлений".

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963588484.html

киев

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киев, украина, россия, мария захарова, снг