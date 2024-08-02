https://ria.ru/20240802/ukraina-1963588484.html

Украина остается участником более 200 договоров в рамках СНГ

Украина остается участником более 200 договоров в рамках СНГ - РИА Новости, 02.08.2024

Украина остается участником более 200 договоров в рамках СНГ

Украина остается участником более 200 международных договоров, заключенных в рамках СНГ, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T06:36

2024-08-02T06:36

2024-08-02T06:36

украина

россия

мария захарова

снг

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украина остается участником более 200 международных договоров, заключенных в рамках СНГ, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "По информации Исполнительного комитета СНГ, на сегодняшний день Украина остается участником более 200 международных договоров, заключенных в рамках Содружества", - указала она. По словам Захаровой, "преимущественно это документы торгово-экономической и социально-гуманитарной направленности, представляющие для киевских властей практический интерес". "Среди них, к примеру, Договор о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года", - добавила она.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957765096.html

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украина, россия, мария захарова, снг