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Украина остается участником более 200 договоров в рамках СНГ - РИА Новости, 02.08.2024
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06:36 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963588484.html
Украина остается участником более 200 договоров в рамках СНГ
Украина остается участником более 200 договоров в рамках СНГ - РИА Новости, 02.08.2024
Украина остается участником более 200 договоров в рамках СНГ
Украина остается участником более 200 международных договоров, заключенных в рамках СНГ, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T06:36
2024-08-02T06:36
украина
россия
мария захарова
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украина остается участником более 200 международных договоров, заключенных в рамках СНГ, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "По информации Исполнительного комитета СНГ, на сегодняшний день Украина остается участником более 200 международных договоров, заключенных в рамках Содружества", - указала она. По словам Захаровой, "преимущественно это документы торгово-экономической и социально-гуманитарной направленности, представляющие для киевских властей практический интерес". "Среди них, к примеру, Договор о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года", - добавила она.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957765096.html
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украина, россия, мария захарова, снг
Украина, Россия, Мария Захарова, СНГ
Украина остается участником более 200 договоров в рамках СНГ

МИД: Украина остается участником более 200 договоров, заключенных в рамках СНГ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады
Флаг Украины на здании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украина остается участником более 200 международных договоров, заключенных в рамках СНГ, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"По информации Исполнительного комитета СНГ, на сегодняшний день Украина остается участником более 200 международных договоров, заключенных в рамках Содружества", - указала она.
По словам Захаровой, "преимущественно это документы торгово-экономической и социально-гуманитарной направленности, представляющие для киевских властей практический интерес".
"Среди них, к примеру, Договор о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года", - добавила она.
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УкраинаРоссияМария ЗахароваСНГ
 
 
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