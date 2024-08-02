https://ria.ru/20240802/udary-1963716889.html

ВС России за неделю нанесли 11 ударов по предприятиям ВПК на Украине

ВС России за неделю нанесли 11 ударов по предприятиям ВПК на Украине - РИА Новости, 02.08.2024

ВС России за неделю нанесли 11 ударов по предприятиям ВПК на Украине

Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, занимавшихся производством и ремонтом... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:04

2024-08-02T16:04

2024-08-02T16:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, занимавшихся производством и ремонтом бронетехники, а также по цехам сборки и местам хранения ударных беспилотников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 27 июля по 2 августа т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражены склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963716993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина