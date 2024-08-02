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ВС России за неделю нанесли 11 ударов по предприятиям ВПК на Украине - РИА Новости, 02.08.2024
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16:04 02.08.2024 (обновлено: 16:07 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/udary-1963716889.html
ВС России за неделю нанесли 11 ударов по предприятиям ВПК на Украине
ВС России за неделю нанесли 11 ударов по предприятиям ВПК на Украине - РИА Новости, 02.08.2024
ВС России за неделю нанесли 11 ударов по предприятиям ВПК на Украине
Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, занимавшихся производством и ремонтом... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:04
2024-08-02T16:07
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, занимавшихся производством и ремонтом бронетехники, а также по цехам сборки и местам хранения ударных беспилотников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 27 июля по 2 августа т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражены склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963716993.html
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
ВС России за неделю нанесли 11 ударов по предприятиям ВПК на Украине

ВС России за неделю нанесли 11 ударов по цехам и воинским эшелонам на Украине

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, занимавшихся производством и ремонтом бронетехники, а также по цехам сборки и местам хранения ударных беспилотников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 27 июля по 2 августа т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, поражены склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
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