https://ria.ru/20240802/udary-1963716889.html
ВС России за неделю нанесли 11 ударов по предприятиям ВПК на Украине
ВС России за неделю нанесли 11 ударов по предприятиям ВПК на Украине - РИА Новости, 02.08.2024
ВС России за неделю нанесли 11 ударов по предприятиям ВПК на Украине
Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, занимавшихся производством и ремонтом... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:04
2024-08-02T16:04
2024-08-02T16:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, занимавшихся производством и ремонтом бронетехники, а также по цехам сборки и местам хранения ударных беспилотников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 27 июля по 2 августа т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражены склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963716993.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
ВС России за неделю нанесли 11 ударов по предприятиям ВПК на Украине
ВС России за неделю нанесли 11 ударов по цехам и воинским эшелонам на Украине
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 11 групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, занимавшихся производством и ремонтом бронетехники, а также по цехам сборки и местам хранения ударных беспилотников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 27 июля по 2 августа т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, поражены склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ
и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.