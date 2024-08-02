https://ria.ru/20240802/udar-1963621030.html

В США встревожились после мощного российского удара по Patriot на Украине

В США встревожились после мощного российского удара по Patriot на Украине - РИА Новости, 02.08.2024

В США встревожились после мощного российского удара по Patriot на Украине

Российским военным благодаря слаженной работе за один день удалось уничтожить три установки ЗРК Patriot, пишет американское издание Newsweek. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T10:53

2024-08-02T10:53

2024-08-02T10:53

в мире

технологии

украина

россия

сша

f-16

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_f6f95a7569bca71ce9cfd4504d96590c.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российским военным благодаря слаженной работе за один день удалось уничтожить три установки ЗРК Patriot, пишет американское издание Newsweek."Для поражения зенитно-ракетных систем Россия использовала сочетание беспилотников, артиллерии и наземных войск", — отметили в публикации.В материале подчеркнули, что США передали Украине эти системы ПВО для противодействия российским дронам. Уничтожение ЗРК Patriot произошло на фоне сообщений о прибытии на Украину первых истребителей F-16, напомнили в издании.Накануне Минобороны сообщило, что российские военные за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot. Кроме того, средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 дрон.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240802/territorii-1963614048.html

https://ria.ru/20240802/plan-1963602365.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, украина, россия, сша, f-16