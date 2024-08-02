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В США встревожились после мощного российского удара по Patriot на Украине - РИА Новости, 02.08.2024
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10:53 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/udar-1963621030.html
В США встревожились после мощного российского удара по Patriot на Украине
В США встревожились после мощного российского удара по Patriot на Украине - РИА Новости, 02.08.2024
В США встревожились после мощного российского удара по Patriot на Украине
Российским военным благодаря слаженной работе за один день удалось уничтожить три установки ЗРК Patriot, пишет американское издание Newsweek. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:53
2024-08-02T10:53
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российским военным благодаря слаженной работе за один день удалось уничтожить три установки ЗРК Patriot, пишет американское издание Newsweek."Для поражения зенитно-ракетных систем Россия использовала сочетание беспилотников, артиллерии и наземных войск", — отметили в публикации.В материале подчеркнули, что США передали Украине эти системы ПВО для противодействия российским дронам. Уничтожение ЗРК Patriot произошло на фоне сообщений о прибытии на Украину первых истребителей F-16, напомнили в издании.Накануне Минобороны сообщило, что российские военные за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot. Кроме того, средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 дрон.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240802/territorii-1963614048.html
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в мире, технологии, украина, россия, сша, f-16
В мире, Технологии, Украина, Россия, США, F-16
В США встревожились после мощного российского удара по Patriot на Украине

Newsweek: ВС РФ за день уничтожили три Patriot благодаря дронам и артиллерии

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot
Ракетные системы ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российским военным благодаря слаженной работе за один день удалось уничтожить три установки ЗРК Patriot, пишет американское издание Newsweek.
"Для поражения зенитно-ракетных систем Россия использовала сочетание беспилотников, артиллерии и наземных войск", — отметили в публикации.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
В США сообщили Украине плохие новости о потерянных территориях
Вчера, 10:26
В материале подчеркнули, что США передали Украине эти системы ПВО для противодействия российским дронам. Уничтожение ЗРК Patriot произошло на фоне сообщений о прибытии на Украину первых истребителей F-16, напомнили в издании.
Накануне Минобороны сообщило, что российские военные за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot. Кроме того, средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 дрон.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
"Приводит к подозрению": СМИ забили тревогу из-за плана США по Украине
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