https://ria.ru/20240802/udar-1963621030.html
В США встревожились после мощного российского удара по Patriot на Украине
В США встревожились после мощного российского удара по Patriot на Украине - РИА Новости, 02.08.2024
В США встревожились после мощного российского удара по Patriot на Украине
Российским военным благодаря слаженной работе за один день удалось уничтожить три установки ЗРК Patriot, пишет американское издание Newsweek. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:53
2024-08-02T10:53
2024-08-02T10:53
в мире
технологии
украина
россия
сша
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_f6f95a7569bca71ce9cfd4504d96590c.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российским военным благодаря слаженной работе за один день удалось уничтожить три установки ЗРК Patriot, пишет американское издание Newsweek."Для поражения зенитно-ракетных систем Россия использовала сочетание беспилотников, артиллерии и наземных войск", — отметили в публикации.В материале подчеркнули, что США передали Украине эти системы ПВО для противодействия российским дронам. Уничтожение ЗРК Patriot произошло на фоне сообщений о прибытии на Украину первых истребителей F-16, напомнили в издании.Накануне Минобороны сообщило, что российские военные за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot. Кроме того, средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 дрон.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20240802/territorii-1963614048.html
https://ria.ru/20240802/plan-1963602365.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_c56b70421516c38ba80c7ecd00525780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, украина, россия, сша, f-16
В мире, Технологии, Украина, Россия, США, F-16
В США встревожились после мощного российского удара по Patriot на Украине
Newsweek: ВС РФ за день уничтожили три Patriot благодаря дронам и артиллерии