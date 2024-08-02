https://ria.ru/20240802/ucheniya-1963600393.html

Российские военные отработали снаряжение ракет специальными боеприпасами

Российские военные отработали снаряжение ракет специальными боеприпасами - РИА Новости, 02.08.2024

Российские военные отработали снаряжение ракет специальными боеприпасами

Российские военные отработали снаряжение ракет специальными боеприпасами во время учений нестратегических ядерных сил, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T09:05

2024-08-02T09:05

2024-08-02T09:49

безопасность

россия

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские военные отработали снаряжение ракет специальными боеприпасами во время учений нестратегических ядерных сил, сообщили в Минобороны. "В ходе продолжающегося третьего этапа учения нестратегических ядерных сил личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработал вопросы снаряжения ракет-носителей специальными учебными боеприпасами и занял назначенные позиционные районы для проведения электронных пусков", — рассказали в ведомстве.В свою очередь, подразделения авиации ВКС отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными учебными боеприпасами и провели воздушное патрулирование в назначенных районах.В Минобороны также показали видео выхода ракетных комплексов в позиционные районы для проведения электронных пусков во время третьего этапа учений нестратегических ядерных сил."Есть закрепление пусковой установки за объектами поражения. Есть — разблокировать шифр КБУ. Есть пуск — готовность один", — говорит военнослужащий, после чего установки приводят ракеты со специальными учебными боеприпасами в вертикальное положение.Кроме того, демонстрируются кадры подготовки авиации и проведения самолетами патрулирования.В среду министерство объявило о начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил, во время которых отработают вопросы подготовки частей ВС к боевому применению нестратегического ядерного оружия.Первый этап учений прошел в мае, второй — в июне. Во время маневров отработали подготовку к боевому применению нестратегического ядерного оружия в частях Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ.Учения проходят по указанию президента Владимира Путина.Как подчеркивали в МИД России, маневры нужно рассматривать в контексте воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий Североатлантического альянса.

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Новый этап учений нестратегических ядерных сил Минобороны России показало видео нового этапа учений нестратегических ядерных сил. 2024-08-02T09:05 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия