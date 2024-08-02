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Совфед повысил требования к подготовке отопительного сезона - РИА Новости, 02.08.2024
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23:26 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/trebovaniya-1963795922.html
Совфед повысил требования к подготовке отопительного сезона
Совфед повысил требования к подготовке отопительного сезона - РИА Новости, 02.08.2024
Совфед повысил требования к подготовке отопительного сезона
Сенаторы одобрили закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T23:26
2024-08-02T23:26
общество
россия
подольск
московская область (подмосковье)
анастасия бондаренко
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону. Документ направлен на повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения в России. Он вводит обязанность быть готовыми к отопительному периоду для муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей и управляющих компаний, а также владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями. В многоквартирных домах эта обязанность будет возложена на управляющую компанию. А муниципалитеты будут обязаны готовить к отопительному периоду в том числе и бесхозные объекты теплоснабжения. За неготовность к отопительному периоду будет введена административная ответственность, поясняла ранее замглавы Минэнерго России Анастасия Бондаренко. Закон также предусматривает, что правительство РФ установит критерии надежности теплоснабжения потребителей. В настоящее время такие критерии содержатся в правилах, утвержденных приказом Минэнерго от 12 марта 2013 года. Уточняется, что Минэнерго будет разрабатывать и утверждать не только правила обеспечения готовности к отопительному периоду, но и устанавливать порядок проведения оценки такой готовности. Неустранение нарушений, выявленных в ходе такой оценки, повлечет административную ответственность. Минэнерго также будет утверждать схемы теплоснабжения поселений, муниципальных и городских округов, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения (модель "альтернативной котельной"). В целях обеспечения готовности к отопительному периоду закон обязывает муниципальные образования иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварий в сфере теплоснабжения, а также утвержденную актуализированную схему теплоснабжения. В рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения будут проводиться профилактические (информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережений, консультирование, профилактический визит) и контрольно-надзорные (выездная и документарная проверка) мероприятия. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. Зимой этого года владелец частной котельной в подмосковном Подольске допустил аварию. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления.
https://ria.ru/20240602/ukraina-1949949328.html
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россия
подольск
московская область (подмосковье)
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общество, россия, подольск, московская область (подмосковье), анастасия бондаренко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), совет федерации рф
Общество, Россия, Подольск, Московская область (Подмосковье), Анастасия Бондаренко, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Совет Федерации РФ
Совфед повысил требования к подготовке отопительного сезона

Совфед одобрил закон, ужесточающий требования к муниципалитетам и теплосетям

© Фото : Совет Федерации/Eugene EgorovЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Совет Федерации/Eugene Egorov
Заседание Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону.
Документ направлен на повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения в России. Он вводит обязанность быть готовыми к отопительному периоду для муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей и управляющих компаний, а также владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями.
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В многоквартирных домах эта обязанность будет возложена на управляющую компанию. А муниципалитеты будут обязаны готовить к отопительному периоду в том числе и бесхозные объекты теплоснабжения.
За неготовность к отопительному периоду будет введена административная ответственность, поясняла ранее замглавы Минэнерго России Анастасия Бондаренко.
Закон также предусматривает, что правительство РФ установит критерии надежности теплоснабжения потребителей. В настоящее время такие критерии содержатся в правилах, утвержденных приказом Минэнерго от 12 марта 2013 года.
Уточняется, что Минэнерго будет разрабатывать и утверждать не только правила обеспечения готовности к отопительному периоду, но и устанавливать порядок проведения оценки такой готовности. Неустранение нарушений, выявленных в ходе такой оценки, повлечет административную ответственность. Минэнерго также будет утверждать схемы теплоснабжения поселений, муниципальных и городских округов, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения (модель "альтернативной котельной").
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В целях обеспечения готовности к отопительному периоду закон обязывает муниципальные образования иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварий в сфере теплоснабжения, а также утвержденную актуализированную схему теплоснабжения.
В рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения будут проводиться профилактические (информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережений, консультирование, профилактический визит) и контрольно-надзорные (выездная и документарная проверка) мероприятия.
Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
Зимой этого года владелец частной котельной в подмосковном Подольске допустил аварию. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления.
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ОбществоРоссияПодольскМосковская область (Подмосковье)Анастасия БондаренкоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Совет Федерации РФ
 
 
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