https://ria.ru/20240802/trebovaniya-1963795922.html

Совфед повысил требования к подготовке отопительного сезона

Совфед повысил требования к подготовке отопительного сезона - РИА Новости, 02.08.2024

Совфед повысил требования к подготовке отопительного сезона

Сенаторы одобрили закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T23:26

2024-08-02T23:26

2024-08-02T23:26

общество

россия

подольск

московская область (подмосковье)

анастасия бондаренко

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону. Документ направлен на повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения в России. Он вводит обязанность быть готовыми к отопительному периоду для муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей и управляющих компаний, а также владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями. В многоквартирных домах эта обязанность будет возложена на управляющую компанию. А муниципалитеты будут обязаны готовить к отопительному периоду в том числе и бесхозные объекты теплоснабжения. За неготовность к отопительному периоду будет введена административная ответственность, поясняла ранее замглавы Минэнерго России Анастасия Бондаренко. Закон также предусматривает, что правительство РФ установит критерии надежности теплоснабжения потребителей. В настоящее время такие критерии содержатся в правилах, утвержденных приказом Минэнерго от 12 марта 2013 года. Уточняется, что Минэнерго будет разрабатывать и утверждать не только правила обеспечения готовности к отопительному периоду, но и устанавливать порядок проведения оценки такой готовности. Неустранение нарушений, выявленных в ходе такой оценки, повлечет административную ответственность. Минэнерго также будет утверждать схемы теплоснабжения поселений, муниципальных и городских округов, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения (модель "альтернативной котельной"). В целях обеспечения готовности к отопительному периоду закон обязывает муниципальные образования иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварий в сфере теплоснабжения, а также утвержденную актуализированную схему теплоснабжения. В рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения будут проводиться профилактические (информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережений, консультирование, профилактический визит) и контрольно-надзорные (выездная и документарная проверка) мероприятия. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. Зимой этого года владелец частной котельной в подмосковном Подольске допустил аварию. К ликвидации последствий подключили предприятия из разных округов Подмосковья. Всего в микрорайоне Климовск Подольска 170 домов оставались без отопления.

https://ria.ru/20240602/ukraina-1949949328.html

https://ria.ru/20240711/biryukov-1958930875.html

https://ria.ru/20240511/avdeevka-1945255468.html

россия

подольск

московская область (подмосковье)

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общество, россия, подольск, московская область (подмосковье), анастасия бондаренко, министерство энергетики рф (минэнерго россии), совет федерации рф