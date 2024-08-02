Харрис заменила Байдена в гонке в результате переворота, заявил Трамп
Трамп: Харрис заменила Байдена в президентской гонке в результате переворота
© AP Photo / Stephanie ScarbroughКамала Харрис
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Камала Харрис. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заменила действующего главу государства Джо Байдена в выборной гонке в результате переворота, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.
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"Это был переворот для свержения президента, подумайте. У него было 14 млн голосов (на предварительных выборах - ред.), он проводил кампанию год, выиграл ее, а они его выкинули. Они сказали, либо сейчас уходи, либо мы сделаем это сложным путем", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Экс-президент добавил, что Харрис является провальным кандидатом. "А СМИ теперь пытаются сделать из нее Маргарет Тэтчер", - отметил Трамп.
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"Энтузиазма в отношении нее больше, как можно испытывать его в отношении Джо Байдена. Но я думаю, что она хуже, я думаю, она ужасный кандидат. Я не фанат Байдена, он не умный парень. Но и она не умная", - подчекрнул Трамп.
Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.