https://ria.ru/20240802/tramp-1963746067.html

Харрис заменила Байдена в гонке в результате переворота, заявил Трамп

Харрис заменила Байдена в гонке в результате переворота, заявил Трамп - РИА Новости, 02.08.2024

Харрис заменила Байдена в гонке в результате переворота, заявил Трамп

Вице-президент США Камала Харрис заменила действующего главу государства Джо Байдена в выборной гонке в результате переворота, заявил бывший американский лидер... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T17:57

2024-08-02T17:57

2024-08-02T17:57

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис заменила действующего главу государства Джо Байдена в выборной гонке в результате переворота, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. "Это был переворот для свержения президента, подумайте. У него было 14 млн голосов (на предварительных выборах - ред.), он проводил кампанию год, выиграл ее, а они его выкинули. Они сказали, либо сейчас уходи, либо мы сделаем это сложным путем", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Экс-президент добавил, что Харрис является провальным кандидатом. "А СМИ теперь пытаются сделать из нее Маргарет Тэтчер", - отметил Трамп. "Энтузиазма в отношении нее больше, как можно испытывать его в отношении Джо Байдена. Но я думаю, что она хуже, я думаю, она ужасный кандидат. Я не фанат Байдена, он не умный парень. Но и она не умная", - подчекрнул Трамп. Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

https://ria.ru/20240802/opros-1963608667.html

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в мире, сша, огайо, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024