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СМИ: ЕК сформировала группу для подготовки к победе Трампа на выборах - РИА Новости, 02.08.2024
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09:43 02.08.2024 (обновлено: 09:44 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/tramp-1963604857.html
СМИ: ЕК сформировала группу для подготовки к победе Трампа на выборах
СМИ: ЕК сформировала группу для подготовки к победе Трампа на выборах - РИА Новости, 02.08.2024
СМИ: ЕК сформировала группу для подготовки к победе Трампа на выборах
Еврокомиссия создала специальную группу чиновников в рамках подготовки к возможному возвращению бывшего американского президента Дональда Трампа на пост главы... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:43
2024-08-02T09:44
в мире
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вашингтон (штат)
украина
дональд трамп
камала харрис
илзе юхансоне
еврокомиссия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Еврокомиссия создала специальную группу чиновников в рамках подготовки к возможному возвращению бывшего американского президента Дональда Трампа на пост главы США, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "ЕК сформировала специальную группу чиновников для подготовки к возможному возвращению Трампа в Белый дом", - пишет издание. Как отмечает газета, это решение приняли на фоне разработки в ЕС стратегии на случай возможного резкого изменения политики Вашингтона по таким вопросам, как свободная торговля и поддержка Украины. Состоящая из узкого круга лиц группа также должна определить возможные последствия для ЕС в случае победы на выборах США действующего вице-президента страны Камалы Харрис. "Выборы (в США - ред.) далеки от завершения, поэтому речь идет о том, чтобы выяснить, какими могут быть последствия при любом исходе... Ключевые чиновники (обсуждают - ред.), на чем нужно сосредоточиться больше всего", - приводит издание слова одного из источников. По данным газеты, группу сформировал офис генерального секретаря ЕК Илзе Юхансоне. В нее входит ограниченное число чиновников, представляющих соответствующие подразделения комиссии, которые занимаются такими вопросами, как торговля, конкуренция и иностранные дела. Financial Times 22 июля сообщала, что аналогичная неформальная "кризисная группа" для обсуждения и подготовки к сценарию с возвращением Трампа к власти в США была сформирована в министерстве иностранных дел Германии. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
https://ria.ru/20240802/drsmd-1963571751.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), украина, дональд трамп, камала харрис, илзе юхансоне, еврокомиссия, мид германии, евросоюз
В мире, США, Вашингтон (штат), Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Илзе Юхансоне, Еврокомиссия, МИД Германии, Евросоюз
СМИ: ЕК сформировала группу для подготовки к победе Трампа на выборах

FT: ЕК сформировала спецгруппу для подготовки к победе Трампа на выборах в США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Еврокомиссия создала специальную группу чиновников в рамках подготовки к возможному возвращению бывшего американского президента Дональда Трампа на пост главы США, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"ЕК сформировала специальную группу чиновников для подготовки к возможному возвращению Трампа в Белый дом", - пишет издание.
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Как отмечает газета, это решение приняли на фоне разработки в ЕС стратегии на случай возможного резкого изменения политики Вашингтона по таким вопросам, как свободная торговля и поддержка Украины. Состоящая из узкого круга лиц группа также должна определить возможные последствия для ЕС в случае победы на выборах США действующего вице-президента страны Камалы Харрис.
"Выборы (в США - ред.) далеки от завершения, поэтому речь идет о том, чтобы выяснить, какими могут быть последствия при любом исходе... Ключевые чиновники (обсуждают - ред.), на чем нужно сосредоточиться больше всего", - приводит издание слова одного из источников.
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По данным газеты, группу сформировал офис генерального секретаря ЕК Илзе Юхансоне. В нее входит ограниченное число чиновников, представляющих соответствующие подразделения комиссии, которые занимаются такими вопросами, как торговля, конкуренция и иностранные дела.
Financial Times 22 июля сообщала, что аналогичная неформальная "кризисная группа" для обсуждения и подготовки к сценарию с возвращением Трампа к власти в США была сформирована в министерстве иностранных дел Германии.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
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В миреСШАВашингтон (штат)УкраинаДональд ТрампКамала ХаррисИлзе ЮхансонеЕврокомиссияМИД ГерманииЕвросоюз
 
 
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