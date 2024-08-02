СМИ: ЕК сформировала группу для подготовки к победе Трампа на выборах
FT: ЕК сформировала спецгруппу для подготовки к победе Трампа на выборах в США
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Еврокомиссия создала специальную группу чиновников в рамках подготовки к возможному возвращению бывшего американского президента Дональда Трампа на пост главы США, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"ЕК сформировала специальную группу чиновников для подготовки к возможному возвращению Трампа в Белый дом", - пишет издание.
Как отмечает газета, это решение приняли на фоне разработки в ЕС стратегии на случай возможного резкого изменения политики Вашингтона по таким вопросам, как свободная торговля и поддержка Украины. Состоящая из узкого круга лиц группа также должна определить возможные последствия для ЕС в случае победы на выборах США действующего вице-президента страны Камалы Харрис.
"Выборы (в США - ред.) далеки от завершения, поэтому речь идет о том, чтобы выяснить, какими могут быть последствия при любом исходе... Ключевые чиновники (обсуждают - ред.), на чем нужно сосредоточиться больше всего", - приводит издание слова одного из источников.
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По данным газеты, группу сформировал офис генерального секретаря ЕК Илзе Юхансоне. В нее входит ограниченное число чиновников, представляющих соответствующие подразделения комиссии, которые занимаются такими вопросами, как торговля, конкуренция и иностранные дела.
Financial Times 22 июля сообщала, что аналогичная неформальная "кризисная группа" для обсуждения и подготовки к сценарию с возвращением Трампа к власти в США была сформирована в министерстве иностранных дел Германии.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
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