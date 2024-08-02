https://ria.ru/20240802/tramp-1963604857.html

СМИ: ЕК сформировала группу для подготовки к победе Трампа на выборах

СМИ: ЕК сформировала группу для подготовки к победе Трампа на выборах - РИА Новости, 02.08.2024

СМИ: ЕК сформировала группу для подготовки к победе Трампа на выборах

Еврокомиссия создала специальную группу чиновников в рамках подготовки к возможному возвращению бывшего американского президента Дональда Трампа на пост главы... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T09:43

2024-08-02T09:43

2024-08-02T09:44

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Еврокомиссия создала специальную группу чиновников в рамках подготовки к возможному возвращению бывшего американского президента Дональда Трампа на пост главы США, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. "ЕК сформировала специальную группу чиновников для подготовки к возможному возвращению Трампа в Белый дом", - пишет издание. Как отмечает газета, это решение приняли на фоне разработки в ЕС стратегии на случай возможного резкого изменения политики Вашингтона по таким вопросам, как свободная торговля и поддержка Украины. Состоящая из узкого круга лиц группа также должна определить возможные последствия для ЕС в случае победы на выборах США действующего вице-президента страны Камалы Харрис. "Выборы (в США - ред.) далеки от завершения, поэтому речь идет о том, чтобы выяснить, какими могут быть последствия при любом исходе... Ключевые чиновники (обсуждают - ред.), на чем нужно сосредоточиться больше всего", - приводит издание слова одного из источников. По данным газеты, группу сформировал офис генерального секретаря ЕК Илзе Юхансоне. В нее входит ограниченное число чиновников, представляющих соответствующие подразделения комиссии, которые занимаются такими вопросами, как торговля, конкуренция и иностранные дела. Financial Times 22 июля сообщала, что аналогичная неформальная "кризисная группа" для обсуждения и подготовки к сценарию с возвращением Трампа к власти в США была сформирована в министерстве иностранных дел Германии. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.

https://ria.ru/20240802/drsmd-1963571751.html

https://ria.ru/20240801/pokushenie-1963502122.html

https://ria.ru/20240801/mask-1963340418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, вашингтон (штат), украина, дональд трамп, камала харрис, илзе юхансоне, еврокомиссия, мид германии, евросоюз