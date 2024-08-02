https://ria.ru/20240802/tonkinskiy_intsident-1963098265.html

Тонкинский инцидент (1964)

Тонкинский инцидент (1964) - РИА Новости, 02.08.2024

Тонкинский инцидент (1964)

Тонкинский инцидент – провокационная акция США в заливе Бакбо (европейское название – Тонкинский залив) Южно-Китайского моря во время войны сопротивления... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T01:02

2024-08-02T01:02

2024-08-02T01:02

справки

сша

вьетнам

южно-китайское море

линдон джонсон

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Тонкинский инцидент – провокационная акция США в заливе Бакбо (европейское название – Тонкинский залив) Южно-Китайского моря во время войны сопротивления вьетнамского народа (1959-1975) с целью ввести в заблуждение мировое общественное мнение, создать повод для распространения своей агрессии на территории Демократической Республики Вьетнам (ДРВ). 21 июля 1954 года на совещании в Женеве (Швейцария) было достигнуто соглашение, положившее конец колониальному господству Франции во Вьетнаме. Основные пункты соглашения по Вьетнаму предусматривали временный раздел страны на две части приблизительно по 17-й параллели и установление демилитаризованной зоны между ними; запрет на наращивание вооружений в обеих частях страны; создание международной контрольной комиссии в составе представителей Индии, Польши и Канады, а также проведение в июле 1956 года всеобщих выборов в парламент единого Вьетнама.Северный Вьетнам стал территорией Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) и контролировался коммунистами. Южный Вьетнам оставался под властью назначенной французами местной администрации.В 1955 году в южной части Вьетнама была провозглашена Республика Вьетнам, которую возглавил Нго Динь Зьем. Пользовавшееся материальной и политической поддержкой со стороны США правительство Зьема отказалось от проведения предусмотренных Женевскими соглашениями всеобщих выборов и проведения общенационального референдума по вопросу о воссоединении страны.Убедившись, что мирное объединение страны не имеет перспектив, вьетнамские националистические и коммунистические силы, действовавшие на территории ДРВ развернули повстанческое движение.В декабре 1960 года Северный Вьетнам объявил об объединении повстанцев в Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ) – возглавляемую коммунистами коалицию, в которую вошли различные религиозные, националистические и социальные группировки. Политическая программа НФОЮВ предусматривала замену режима Нго Динь Зьема демократическим правительством и объединение страны на основе переговорного процесса. В 1963 году в результате военного переворота Нго Динь Зьем был смещен. Стремясь удержать Южный Вьетнам под своим контролем, США взяли курс на развязывание военных действий против Северного Вьетнама.В июле 1964 года Соединенные Штаты направили в Тонкинский залив для патрулирования у берегов Северного Вьетнама военные корабли Седьмого флота.2 августа во второй половине дня экипаж эсминца Maddox, выполнявшего радиотехническую разведку, сообщил о приближении к нему трех северовьетнамских торпедных катеров.До сих пор нет однозначной исчерпывающей информации о событиях того дня. По одной из версий, встреча произошла в международных водах, и эсминец первым произвел предупредительный выстрел, на который катера ответили огнем крупнокалиберных пулеметов. По другой версии, торпедоносцы напали первыми, и эсминец открыл огонь из орудий, накрыв прямым попаданием один из катеров. Существует версия о том, что Maddox вторгся в территориальные воды ДРВ, и катера подплыли к эсминцу, пытаясь вытеснить его в международные воды, а он в ответ открыл огонь. А также о том, что северовьетнамские суда атаковали американский корабль в превентивных целях как потенциальную угрозу безопасности.В результате боевого столкновения, сам факт которого был подтвержден обеими сторонами, один (по другим источникам – два) катера ДРВ были выведены из строя, а эсминец ВМС США никак не пострадал и никаких повреждений не получил. Власти Соединенных Штатов решили не реагировать на этот инцидент, капитан Maddox получил приказ продолжать выполнение задания, а на следующий день к нему присоединился эсминец Turner Joy.Вскоре поступило заявление о повторном обстреле американских кораблей со стороны северовьетнамских судов. Инцидент якобы произошел вечером 4 августа во время тропического шторма. После наступления темноты радары американских эсминцев показали приближение неопознанных судов, после чего американские корабли открыли огонь. Однако поднятые с авианосца самолеты не обнаружили в районе двух эсминцев никаких других кораблей либо их останков.Экипаж корабля опроверг информацию о нападении, однако американская разведка заявила о перехвате сообщений, в которых северные вьетнамцы признавались в атаке.5 августа 1964 года ВВС США нанесли первые авиаудары по объектам на территории Северного Вьетнама, операция получила кодовое название "Пронзающая стрела".7 августа Конгресс США, по предложению президента Линдона Джонсона, принял так называемую "Тонкинскую резолюцию", которая уполномочивала власти страны принять меры для пресечения дальнейших нападений, а также разрешала использование вооруженных сил США для защиты свободы стран Юго-Восточной Азии. Против Тонкинской резолюции проголосовали только два сенатора (Уэйн Морзе и Эрнест Грюнинг).В 1970 году Сенат США отменил действие Тонкинской резолюции ввиду крайней сомнительности "фактов" нападения на "Мэддокс", а в 2005 году на официальном сайте Агентства национальной безопасности США был размещен материал историка Роберта Хэнуока (Robert Hanyok), который ранее проходил под грифом "совершенно секретно".Автор утверждал, что разведчики "умышленно исказили" информацию об атаке Северным Вьетнамом двух американских военных кораблей 4 августа 1964 года в Тонкинском заливе. По данным исследования, на американские военные корабли не нападали дважды, 2 и 4 августа. Имела место лишь одна атака трех патрульных катеров Северного Вьетнама на боевой корабль Maddox 2 августа. Причем ущерба кораблю причинено не было. Затем в администрацию США поступили сведения о второй атаке, которая якобы произошла 4 августа. Как отмечается в документе, основываясь на искаженных сведениях об атаке кораблей, президент США Линдон Джонсон приказал нанести авиаудар по территории Северного Вьетнама.Война во Вьетнаме стала одной из самых тяжелых войн в истории США и длилась почти 10 лет. 27 января 1973 года в Париже министрами иностранных дел ДРВ, США, Временного революционного правительства Республики Южный Вьетнам и сайгонской администрацией было подписано Соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Соглашением предусматривалось прекращение огня между северовьетнамскими и сайгонскими вооруженными формированиями в Южном Вьетнаме; вывод всех американских войск из Южного Вьетнама с одновременным освобождением всех американских военнопленных; прекращение США бомбардировок и минирования территории Демократической Республики Вьетнам.В апреле 1973 года последние американские воинские части покинули Вьетнам, а в августе конгресс США принял закон, запрещающий любое использование американских вооруженных сил в Индокитае.Однако политические статьи соглашения о прекращении огня не были выполнены, и боевые действия продолжались вплоть до 30 апреля 1975 года, когда Сайгон оказался в окружении и южновьетнамские войска были вынуждены сложить оружие. Во время Вьетнамской войны погибло более 56 тысяч американских военнослужащих, не менее 200 тысяч сайгонских солдат и около миллиона бойцов Национального фронта освобождения Южного Вьетнама и армии Северного Вьетнама, а также почти полмиллиона гражданских лиц. Еще несколько миллионов человек получили ранения, около десяти миллионов остались без крова.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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вьетнам

южно-китайское море

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сша, вьетнам, южно-китайское море, линдон джонсон