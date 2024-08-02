https://ria.ru/20240802/tkr-1963668397.html

Рязанский телеканал предупредил о фейке с обращением командующего ВДВ

Рязанский телеканал предупредил о фейке с обращением командующего ВДВ - РИА Новости, 02.08.2024

Рязанский телеканал предупредил о фейке с обращением командующего ВДВ

Рязанский телеканал ТКР на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил о фейковом видео с обращением командующего ВДВ Михаила Теплинского с... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T13:31

2024-08-02T13:31

2024-08-02T13:31

россия

михаил теплинский

воздушно-десантные войска россии

общество

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РЯЗАНЬ, 2 авг — РИА Новости. Рязанский телеканал ТКР на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил о фейковом видео с обращением командующего ВДВ Михаила Теплинского с логотипом ТКР. Ранее в Telegram-канале Минобороны РФ опубликовали официальное поздравление Теплинского с Днем ВДВ. В социальной сети "ВКонтакте" позднее появилось видео, на котором человек, похожий на командующего, заявляет, что "мы зашли в тупик" и он подал рапорт об отставке с должности командующего группировкой войск "Днепр". Видео похоже на запись эфира с телевизора, при этом изображен логотип телеканала ТКР. "В социальных сетях появилось якобы обращение командующего Воздушно-десантными войсками Михаила Теплинского, якобы записанного в эфире нашего телеканала. Эта информация — фейк! На ТКР не было программы с участием российского военачальника. Логотип ТКР использован без согласия телекомпании неизвестными людьми", - сообщил телеканал ТКР на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240802/moskva-1963667944.html

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россия, михаил теплинский, воздушно-десантные войска россии, общество