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Рязанский телеканал предупредил о фейке с обращением командующего ВДВ - РИА Новости, 02.08.2024
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13:31 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/tkr-1963668397.html
Рязанский телеканал предупредил о фейке с обращением командующего ВДВ
Рязанский телеканал предупредил о фейке с обращением командующего ВДВ - РИА Новости, 02.08.2024
Рязанский телеканал предупредил о фейке с обращением командующего ВДВ
Рязанский телеканал ТКР на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил о фейковом видео с обращением командующего ВДВ Михаила Теплинского с... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:31
2024-08-02T13:31
россия
михаил теплинский
воздушно-десантные войска россии
общество
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РЯЗАНЬ, 2 авг — РИА Новости. Рязанский телеканал ТКР на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил о фейковом видео с обращением командующего ВДВ Михаила Теплинского с логотипом ТКР. Ранее в Telegram-канале Минобороны РФ опубликовали официальное поздравление Теплинского с Днем ВДВ. В социальной сети "ВКонтакте" позднее появилось видео, на котором человек, похожий на командующего, заявляет, что "мы зашли в тупик" и он подал рапорт об отставке с должности командующего группировкой войск "Днепр". Видео похоже на запись эфира с телевизора, при этом изображен логотип телеканала ТКР. "В социальных сетях появилось якобы обращение командующего Воздушно-десантными войсками Михаила Теплинского, якобы записанного в эфире нашего телеканала. Эта информация — фейк! На ТКР не было программы с участием российского военачальника. Логотип ТКР использован без согласия телекомпании неизвестными людьми", - сообщил телеканал ТКР на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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россия, михаил теплинский, воздушно-десантные войска россии, общество
Россия, Михаил Теплинский, Воздушно-десантные войска России, Общество
Рязанский телеканал предупредил о фейке с обращением командующего ВДВ

Рязанский телеканал ТКР предупредил о фейковом видео с обращением Теплинского

© Фото : Телеканал ТКРРязанский телеканал ТКР на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил о фейковом видео с обращением командующего ВДВ Михаила Теплинского
Рязанский телеканал ТКР на своей странице в социальной сети ВКонтакте предупредил о фейковом видео с обращением командующего ВДВ Михаила Теплинского - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Телеканал ТКР
Рязанский телеканал ТКР на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил о фейковом видео с обращением командующего ВДВ Михаила Теплинского
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 2 авг — РИА Новости. Рязанский телеканал ТКР на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил о фейковом видео с обращением командующего ВДВ Михаила Теплинского с логотипом ТКР.
Ранее в Telegram-канале Минобороны РФ опубликовали официальное поздравление Теплинского с Днем ВДВ. В социальной сети "ВКонтакте" позднее появилось видео, на котором человек, похожий на командующего, заявляет, что "мы зашли в тупик" и он подал рапорт об отставке с должности командующего группировкой войск "Днепр". Видео похоже на запись эфира с телевизора, при этом изображен логотип телеканала ТКР.
"В социальных сетях появилось якобы обращение командующего Воздушно-десантными войсками Михаила Теплинского, якобы записанного в эфире нашего телеканала. Эта информация — фейк! На ТКР не было программы с участием российского военачальника. Логотип ТКР использован без согласия телекомпании неизвестными людьми", - сообщил телеканал ТКР на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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