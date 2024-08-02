Рязанский телеканал предупредил о фейке с обращением командующего ВДВ
Рязанский телеканал ТКР предупредил о фейковом видео с обращением Теплинского
© Фото : Телеканал ТКРРязанский телеканал ТКР на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил о фейковом видео с обращением командующего ВДВ Михаила Теплинского
© Фото : Телеканал ТКР
Рязанский телеканал ТКР на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил о фейковом видео с обращением командующего ВДВ Михаила Теплинского
РЯЗАНЬ, 2 авг — РИА Новости. Рязанский телеканал ТКР на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил о фейковом видео с обращением командующего ВДВ Михаила Теплинского с логотипом ТКР.
Ранее в Telegram-канале Минобороны РФ опубликовали официальное поздравление Теплинского с Днем ВДВ. В социальной сети "ВКонтакте" позднее появилось видео, на котором человек, похожий на командующего, заявляет, что "мы зашли в тупик" и он подал рапорт об отставке с должности командующего группировкой войск "Днепр". Видео похоже на запись эфира с телевизора, при этом изображен логотип телеканала ТКР.
"В социальных сетях появилось якобы обращение командующего Воздушно-десантными войсками Михаила Теплинского, якобы записанного в эфире нашего телеканала. Эта информация — фейк! На ТКР не было программы с участием российского военачальника. Логотип ТКР использован без согласия телекомпании неизвестными людьми", - сообщил телеканал ТКР на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".