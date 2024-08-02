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Тимберлейка лишили прав за вождение в нетрезвом виде, пишут СМИ
Тимберлейка лишили прав за вождение в нетрезвом виде, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2024
Тимберлейка лишили прав за вождение в нетрезвом виде, пишут СМИ
Популярный американский певец Джастин Тимберлейк по решению суда временно лишился водительской лицензии в связи с вождением в нетрезвом виде, сообщает телеканал РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T18:53
2024-08-02T18:53
2024-08-02T18:55
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Популярный американский певец Джастин Тимберлейк по решению суда временно лишился водительской лицензии в связи с вождением в нетрезвом виде, сообщает телеканал NBC News. "Джастин Тимберлейк в пятницу присутствовал на заседании по его делу о вождении в состоянии опьянения онлайн, и судья объявил, что водительская лицензия поп-звезды будет приостановлена", - говорится в публикации на сайте телеканала. Отмечается, что информации о том, когда ее действие будет восстановлено, нет. Телеканал ABC News ранее сообщал, что 18 июня Тимберлейка арестовали в элитном районе в пригороде Нью-Йорка за вождение в нетрезвом виде. Джастин Тимберлейк – знаменитый американский певец, обладатель четырех премий "Эмми" и девяти премий "Грэмми".
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джастин тимберлейк, в мире, сша
Шоубиз, Джастин Тимберлейк, В мире, США
Тимберлейка лишили прав за вождение в нетрезвом виде, пишут СМИ
NBC News: Джастина Тимберлейка временно лишили прав за нетрезвую езду