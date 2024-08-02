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Число погибших под завалами дома в Нижнем Тагиле выросло до восьми
Число погибших под завалами дома в Нижнем Тагиле выросло до восьми - РИА Новости, 02.08.2024
Число погибших под завалами дома в Нижнем Тагиле выросло до восьми
Тело еще одного человека извлекли из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:35
2024-08-02T20:35
2024-08-02T20:52
нижний тагил
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
происшествия
россия
дзержинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Тело еще одного человека извлекли из-под завалов частично обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба МЧС."Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле продолжаются больше суток, в поиске задействованы кинологические расчеты. С начала проведения работ из-под завалов спасено 15 человек, в том числе семь детей. К настоящему моменту спасателями из-под завалов извлечены тела восьми погибших", — подчеркнули в ведомстве.Там добавили, что самосвалы вывезли уже около тысячи тонн обломков строительных конструкций и мусора.Обрушение дома в Нижнем ТагилеДва подъезда пятиэтажного дома по улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились накануне из-за взрыва газовоздушной смеси.По последним данным МЧС, пострадал 21 человек, из них десять детей. В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, в том числе пять детей.В Дзержинском районе города ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В свою очередь, прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.Решения по дальнейшей судьбе обрушившегося здания примут после завершения поисково-спасательной операции и проведения технических исследований.
https://ria.ru/20240802/traur-1963765920.html
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Второй день разбора завалов в Нижнем Тагиле
МЧС показало новое видео разбора завалов в Нижнем Тагиле, где число погибших выросло до шести
2024-08-02T20:35
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нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле, происшествия, россия, дзержинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Нижний Тагил, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле, Происшествия, Россия, Дзержинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Число погибших под завалами дома в Нижнем Тагиле выросло до восьми
В Нижнем Тагиле тела восьми погибших извлекли из-под завалов обрушившегося дома