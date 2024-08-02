https://ria.ru/20240802/tankisty-1963585274.html

Танкисты уничтожили опорные пункты и технику ВСУ под Харьковом

Танкисты уничтожили опорные пункты и технику ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 02.08.2024

Танкисты уничтожили опорные пункты и технику ВСУ под Харьковом

Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты и боевую технику ВСУ на передовой в Харьковской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T05:10

2024-08-02T05:10

2024-08-02T05:10

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

т-72б3

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 авг - РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты и боевую технику ВСУ на передовой в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Север" с закрытых огневых позиций нанесли удары по опорным пунктам и боевой технике ВСУ. Танкисты выпустили снаряды по противнику с расстояния около трех километров. Точными выстрелами был нанесен урон личному составу ВСУ, находившемуся на переднем крае своей линии обороны", - рассказали Минобороны. Уточняется, что корректировка стрельбы велась в режиме реального времени с помощью беспилотного летательного аппарата. "Успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой", - добавили в оборонном ведомстве. В Минооборны отметили, что танковые экипажи бьют по укреплениям противника, скрытых в лесопосадках. Противник регулярно пытается усилить свои подразделения, выслав подкрепление, но еще на подходах новые формирования попадают под огонь.

https://ria.ru/20240728/artilleriya-1962457310.html

харьковская область

россия

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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, т-72б3