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Танкисты уничтожили опорные пункты и технику ВСУ под Харьковом
Танкисты уничтожили опорные пункты и технику ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 02.08.2024
Танкисты уничтожили опорные пункты и технику ВСУ под Харьковом
Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты и боевую технику ВСУ на передовой в Харьковской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T05:10
2024-08-02T05:10
2024-08-02T05:10
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харьковская область
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вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 авг - РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты и боевую технику ВСУ на передовой в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Север" с закрытых огневых позиций нанесли удары по опорным пунктам и боевой технике ВСУ. Танкисты выпустили снаряды по противнику с расстояния около трех километров. Точными выстрелами был нанесен урон личному составу ВСУ, находившемуся на переднем крае своей линии обороны", - рассказали Минобороны. Уточняется, что корректировка стрельбы велась в режиме реального времени с помощью беспилотного летательного аппарата. "Успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой", - добавили в оборонном ведомстве. В Минооборны отметили, что танковые экипажи бьют по укреплениям противника, скрытых в лесопосадках. Противник регулярно пытается усилить свои подразделения, выслав подкрепление, но еще на подходах новые формирования попадают под огонь.
https://ria.ru/20240728/artilleriya-1962457310.html
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, т-72б3
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3
Танкисты уничтожили опорные пункты и технику ВСУ под Харьковом
Экипажи танков Т-72Б3 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ под Харьковом
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 авг - РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты и боевую технику ВСУ на передовой в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Север" с закрытых огневых позиций нанесли удары по опорным пунктам и боевой технике ВСУ. Танкисты выпустили снаряды по противнику с расстояния около трех километров. Точными выстрелами был нанесен урон личному составу ВСУ, находившемуся на переднем крае своей линии обороны", - рассказали Минобороны.
Уточняется, что корректировка стрельбы велась в режиме реального времени с помощью беспилотного летательного аппарата.
"Успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой", - добавили в оборонном ведомстве.
В Минооборны отметили, что танковые экипажи бьют по укреплениям противника, скрытых в лесопосадках. Противник регулярно пытается усилить свои подразделения, выслав подкрепление, но еще на подходах новые формирования попадают под огонь.