Рейтинг@Mail.ru
Танкисты уничтожили опорные пункты и технику ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/tankisty-1963585274.html
Танкисты уничтожили опорные пункты и технику ВСУ под Харьковом
Танкисты уничтожили опорные пункты и технику ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 02.08.2024
Танкисты уничтожили опорные пункты и технику ВСУ под Харьковом
Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты и боевую технику ВСУ на передовой в Харьковской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T05:10
2024-08-02T05:10
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
т-72б3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942916775_0:144:3135:1907_1920x0_80_0_0_d5ad5793ebccfc07a7a2b1c4aa0b45bc.jpg
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 авг - РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты и боевую технику ВСУ на передовой в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Север" с закрытых огневых позиций нанесли удары по опорным пунктам и боевой технике ВСУ. Танкисты выпустили снаряды по противнику с расстояния около трех километров. Точными выстрелами был нанесен урон личному составу ВСУ, находившемуся на переднем крае своей линии обороны", - рассказали Минобороны. Уточняется, что корректировка стрельбы велась в режиме реального времени с помощью беспилотного летательного аппарата. "Успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой", - добавили в оборонном ведомстве. В Минооборны отметили, что танковые экипажи бьют по укреплениям противника, скрытых в лесопосадках. Противник регулярно пытается усилить свои подразделения, выслав подкрепление, но еще на подходах новые формирования попадают под огонь.
https://ria.ru/20240728/artilleriya-1962457310.html
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1c/1942916775_380:0:3109:2047_1920x0_80_0_0_2d442b225383d96efc0fb54e906198b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия, вооруженные силы украины, т-72б3
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3
Танкисты уничтожили опорные пункты и технику ВСУ под Харьковом

Экипажи танков Т-72Б3 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72
Танк Т-72 - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-72. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 авг - РИА Новости. Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Север" уничтожили опорные пункты и боевую технику ВСУ на передовой в Харьковской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Север" с закрытых огневых позиций нанесли удары по опорным пунктам и боевой технике ВСУ. Танкисты выпустили снаряды по противнику с расстояния около трех километров. Точными выстрелами был нанесен урон личному составу ВСУ, находившемуся на переднем крае своей линии обороны", - рассказали Минобороны.
Уточняется, что корректировка стрельбы велась в режиме реального времени с помощью беспилотного летательного аппарата.
"Успешному выполнению задач способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ, а также экипировкой", - добавили в оборонном ведомстве.
В Минооборны отметили, что танковые экипажи бьют по укреплениям противника, скрытых в лесопосадках. Противник регулярно пытается усилить свои подразделения, выслав подкрепление, но еще на подходах новые формирования попадают под огонь.
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Артиллерия помогла российским военным продвинуться в Харьковской области
28 июля, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныТ-72Б3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала