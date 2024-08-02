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В Москве открывается Тайский фестиваль - РИА Новости, 02.08.2024
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Туризм
 
14:01 02.08.2024 (обновлено: 16:47 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/tailand-1963669950.html
В Москве открывается Тайский фестиваль
В Москве открывается Тайский фестиваль - РИА Новости, 02.08.2024
В Москве открывается Тайский фестиваль
В саду "Эрмитаж" с 2 по 4 августа проходит фестиваль, посвященный культуре Таиланда. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:01
2024-08-02T16:47
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В саду "Эрмитаж" с 2 по 4 августа проходит фестиваль, посвященный культуре Таиланда."Креативные достижения и культурные традиции северо-восточного региона Исан в рамках темы "Открывая Таиланд: от локального к глобальному" в сотрудничестве с правительством Москвы представят посольство королевства, тайские представительства совместно с администрацией провинции Нонгбуалампху", — говорится на сайте мэрии столицы.Гости увидят выступления творческих коллективов, продегустируют блюда тайской кухни и экзотические фрукты, станут участниками мастер-классов, познакомятся с тайским боксом. По традиции запланирован показ коллекций модной одежды, рассказали организаторы мероприятия.Еда — короткий путь для знакомстваБольшинство россиян приезжают в королевство лишь в туристические места и знакомятся с самыми популярными местными блюдами — например, с том-ямом. Но наша кухня может предложить гораздо больше, отметил в интервью радио "Комсомольская правда" чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават. Дипломат сказал, что хотел бы познакомить россиян с виноделием королевства, увлечь их гастротуризмом и показать разные регионы страны.Президент Международного эногастрономического центра и глава комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Гелибтерман отметил, что в российских крупных городах некоторые блюда тайской кухни — не экзотика, но региональные продукты известны меньше. "На северо-востоке кухня сильно отличается от той, что предлагают в пляжных отелях, и ее совсем не знают", — пояснил он.В то же время русскую кухню в Таиланде знают мало (она встречается лишь в туристических местах королевства). "А когда мы рассказывали о виноделии в России, было удивление: "У вас, кроме снега, есть еще и виноградники?" — сообщил Гелибтерман.Фестиваль Таиланда в Москве — это шанс познакомиться ближе. А глубокое изучение друг друга выявит новые бизнес-возможности, отметил посол.Место встречиТоржественное открытие фестиваля запланировано на 18 часов. На сцене выступят ансамбль Sun Der, музыкально-танцевальный коллектив с северо-востока Таиланда Silp Isaan, группа TJF, использующая классические тайские инструменты и западные мотивы.Посетить мероприятие можно в любой из дней с 10 до 20 часов, вход бесплатный.Впервые Тайский фестиваль в Москве был организован в 2014 году. Ежегодно на его площадках около 30 тысяч гостей знакомятся с культурой и историческим наследием королевства.
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туризм, новости - туризм, таиланд, москва
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Москва
В Москве открывается Тайский фестиваль

В Москве в саду "Эрмитаж" открывается Тайский фестиваль

© iStock.com / DINphotogalleryДевушка национальной тайской одежде
Девушка национальной тайской одежде - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© iStock.com / DINphotogallery
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В саду "Эрмитаж" с 2 по 4 августа проходит фестиваль, посвященный культуре Таиланда.
"Креативные достижения и культурные традиции северо-восточного региона Исан в рамках темы "Открывая Таиланд: от локального к глобальному" в сотрудничестве с правительством Москвы представят посольство королевства, тайские представительства совместно с администрацией провинции Нонгбуалампху", — говорится на сайте мэрии столицы.
Гости увидят выступления творческих коллективов, продегустируют блюда тайской кухни и экзотические фрукты, станут участниками мастер-классов, познакомятся с тайским боксом. По традиции запланирован показ коллекций модной одежды, рассказали организаторы мероприятия.

Еда — короткий путь для знакомства

Большинство россиян приезжают в королевство лишь в туристические места и знакомятся с самыми популярными местными блюдами — например, с том-ямом. Но наша кухня может предложить гораздо больше, отметил в интервью радио "Комсомольская правда" чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават. Дипломат сказал, что хотел бы познакомить россиян с виноделием королевства, увлечь их гастротуризмом и показать разные регионы страны.
Президент Международного эногастрономического центра и глава комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Гелибтерман отметил, что в российских крупных городах некоторые блюда тайской кухни — не экзотика, но региональные продукты известны меньше. "На северо-востоке кухня сильно отличается от той, что предлагают в пляжных отелях, и ее совсем не знают", — пояснил он.
В то же время русскую кухню в Таиланде знают мало (она встречается лишь в туристических местах королевства). "А когда мы рассказывали о виноделии в России, было удивление: "У вас, кроме снега, есть еще и виноградники?" — сообщил Гелибтерман.
Фестиваль Таиланда в Москве — это шанс познакомиться ближе. А глубокое изучение друг друга выявит новые бизнес-возможности, отметил посол.

Место встречи

Торжественное открытие фестиваля запланировано на 18 часов. На сцене выступят ансамбль Sun Der, музыкально-танцевальный коллектив с северо-востока Таиланда Silp Isaan, группа TJF, использующая классические тайские инструменты и западные мотивы.
Посетить мероприятие можно в любой из дней с 10 до 20 часов, вход бесплатный.
Впервые Тайский фестиваль в Москве был организован в 2014 году. Ежегодно на его площадках около 30 тысяч гостей знакомятся с культурой и историческим наследием королевства.
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