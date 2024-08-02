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Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле достигло 21 - РИА Новости, 02.08.2024
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15:12 02.08.2024 (обновлено: 15:26 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/tagil-1963702838.html
Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле достигло 21
Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле достигло 21 - РИА Новости, 02.08.2024
Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле достигло 21
Число пострадавших в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле возросло до 21, из них 10 детей, сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:12
2024-08-02T15:26
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле возросло до 21, из них 10 детей, сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области."По предварительным данным МЧС, в результате ЧП пострадал 21 человек, из них 10 детей. В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, в том числе 5 детей", – говорится в сообщении.Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.В пятницу минздрав региона отмечал, что при ЧП пострадали 20 человек: из них 11 в настоящее время находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. По последним данным МЧС России, пять человек погибло.
https://ria.ru/20240802/zavaly-1963701960.html
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нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, происшествия
Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле, Происшествия
Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле достигло 21

При обрушении части дома в Нижнем Тагиле пострадал 21 человек

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле возросло до 21, из них 10 детей, сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.
"По предварительным данным МЧС, в результате ЧП пострадал 21 человек, из них 10 детей. В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, в том числе 5 детей", – говорится в сообщении.
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Источник: под завалами дома в Нижнем Тагиле может находиться ребенок
Вчера, 15:09
Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.
В пятницу минздрав региона отмечал, что при ЧП пострадали 20 человек: из них 11 в настоящее время находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. По последним данным МЧС России, пять человек погибло.
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Львова-Белова рассказала о детях, пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:21
 
Нижний ТагилВзрыв газа в доме в Нижнем ТагилеПроисшествия
 
 
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