https://ria.ru/20240802/tagil-1963702838.html

Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле достигло 21

Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле достигло 21 - РИА Новости, 02.08.2024

Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле достигло 21

Число пострадавших в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле возросло до 21, из них 10 детей, сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:12

2024-08-02T15:12

2024-08-02T15:26

нижний тагил

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле возросло до 21, из них 10 детей, сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области."По предварительным данным МЧС, в результате ЧП пострадал 21 человек, из них 10 детей. В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, в том числе 5 детей", – говорится в сообщении.Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.В пятницу минздрав региона отмечал, что при ЧП пострадали 20 человек: из них 11 в настоящее время находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации. По последним данным МЧС России, пять человек погибло.

https://ria.ru/20240802/zavaly-1963701960.html

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нижний тагил

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, происшествия