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В Нижнем Тагиле при обрушении дома повреждены или разрушены 25 квартир - РИА Новости, 02.08.2024
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10:12 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/tagil-1963608967.html
В Нижнем Тагиле при обрушении дома повреждены или разрушены 25 квартир
В Нижнем Тагиле при обрушении дома повреждены или разрушены 25 квартир - РИА Новости, 02.08.2024
В Нижнем Тагиле при обрушении дома повреждены или разрушены 25 квартир
Двадцать пять квартир повреждены или разрушены в результате ЧП в жилом доме в Нижнем Тагиле, сообщает свердловская прокуратура. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T10:12
2024-08-02T10:12
происшествия
жилье
нижний тагил
дзержинский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Двадцать пять квартир повреждены или разрушены в результате ЧП в жилом доме в Нижнем Тагиле, сообщает свердловская прокуратура. "В результате обрушения повреждено или разрушено 25 жилых помещений, собственниками которых являются 36 человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что жители шести подъездов частично обрушившегося дома расселены в пункты временного размещения либо временно проживают у родственников. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По последним данным минздрава региона, при ЧП в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек: из них 11 в настоящее время находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации, еще четверо скончались.
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нижний тагил
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происшествия, жилье, нижний тагил, дзержинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Жилье, Нижний Тагил, Дзержинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле при обрушении дома повреждены или разрушены 25 квартир

Прокуратура: при ЧП в Нижнем Тагиле повреждены или разрушены 25 квартир

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Двадцать пять квартир повреждены или разрушены в результате ЧП в жилом доме в Нижнем Тагиле, сообщает свердловская прокуратура.
"В результате обрушения повреждено или разрушено 25 жилых помещений, собственниками которых являются 36 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что жители шести подъездов частично обрушившегося дома расселены в пункты временного размещения либо временно проживают у родственников.
Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По последним данным минздрава региона, при ЧП в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек: из них 11 в настоящее время находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации, еще четверо скончались.
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле достигло 20
Вчера, 08:05
 
ПроисшествияЖильеНижний ТагилДзержинский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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