https://ria.ru/20240802/tagil-1963608967.html

В Нижнем Тагиле при обрушении дома повреждены или разрушены 25 квартир

В Нижнем Тагиле при обрушении дома повреждены или разрушены 25 квартир - РИА Новости, 02.08.2024

В Нижнем Тагиле при обрушении дома повреждены или разрушены 25 квартир

Двадцать пять квартир повреждены или разрушены в результате ЧП в жилом доме в Нижнем Тагиле, сообщает свердловская прокуратура. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T10:12

2024-08-02T10:12

2024-08-02T10:12

происшествия

жилье

нижний тагил

дзержинский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Двадцать пять квартир повреждены или разрушены в результате ЧП в жилом доме в Нижнем Тагиле, сообщает свердловская прокуратура. "В результате обрушения повреждено или разрушено 25 жилых помещений, собственниками которых являются 36 человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что жители шести подъездов частично обрушившегося дома расселены в пункты временного размещения либо временно проживают у родственников. Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По последним данным минздрава региона, при ЧП в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек: из них 11 в настоящее время находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации, еще четверо скончались.

https://ria.ru/20240802/tagil-1963593181.html

нижний тагил

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происшествия, жилье, нижний тагил, дзержинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в доме в нижнем тагиле