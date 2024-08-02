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На месте ЧП в Нижнем Тагиле продолжаются спасательные работы - РИА Новости, 02.08.2024
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09:19 02.08.2024 (обновлено: 10:03 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/tagil-1963602061.html
На месте ЧП в Нижнем Тагиле продолжаются спасательные работы
На месте ЧП в Нижнем Тагиле продолжаются спасательные работы - РИА Новости, 02.08.2024
На месте ЧП в Нижнем Тагиле продолжаются спасательные работы
Поисково-спасательные работы на месте ЧП в Нижнем Тагиле продолжаются, информации о количестве людей под завалами нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T09:19
2024-08-02T10:03
происшествия
нижний тагил
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте ЧП в Нижнем Тагиле продолжаются, информации о количестве людей под завалами нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Четыре человека погибли, в Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По последним данным минздрава региона, при ЧП в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек: из них 11 в настоящее время находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации.Ранее в СМИ появилась информация, что на утро пятницы местонахождение шестерых человек не установлено."На данный момент поисково-спасательные на месте продолжаются. Про количество людей (якобы находящихся под завалами – ред.) от МЧС такой информации не выходило. Операция продолжается, людей ищут. Но сколько там их может быть, кто такое может предположить?" – сказал собеседник агентства.Как отмечали в мэрии, режим ЧС будет действовать в городе до особого распоряжения, жителей уцелевших подъездов расселят. Решения по дальнейшей судьбе обрушившегося здания будут приняты после завершения поисково-спасательной операции и проведения технических исследований.
https://ria.ru/20240802/kot-1963597000.html
https://ria.ru/20240802/tagil-1963593818.html
нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Тагил, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На месте ЧП в Нижнем Тагиле продолжаются спасательные работы

На месте обрушения части дома в Нижнем Тагиле продолжаются спасательные работы

© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба главы города Нижнего Тагила
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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте ЧП в Нижнем Тагиле продолжаются, информации о количестве людей под завалами нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Четыре человека погибли, в Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По последним данным минздрава региона, при ЧП в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек: из них 11 в настоящее время находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации.
Спасение кота из-под бетонной плиты обрушившегося дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле спасли кота
Вчера, 08:53
Ранее в СМИ появилась информация, что на утро пятницы местонахождение шестерых человек не установлено.
"На данный момент поисково-спасательные на месте продолжаются. Про количество людей (якобы находящихся под завалами – ред.) от МЧС такой информации не выходило. Операция продолжается, людей ищут. Но сколько там их может быть, кто такое может предположить?" – сказал собеседник агентства.
Как отмечали в мэрии, режим ЧС будет действовать в городе до особого распоряжения, жителей уцелевших подъездов расселят. Решения по дальнейшей судьбе обрушившегося здания будут приняты после завершения поисково-спасательной операции и проведения технических исследований.
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:11
 
ПроисшествияНижний ТагилМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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