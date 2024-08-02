https://ria.ru/20240802/tagil-1963602061.html

На месте ЧП в Нижнем Тагиле продолжаются спасательные работы

На месте ЧП в Нижнем Тагиле продолжаются спасательные работы - РИА Новости, 02.08.2024

На месте ЧП в Нижнем Тагиле продолжаются спасательные работы

Поисково-спасательные работы на месте ЧП в Нижнем Тагиле продолжаются, информации о количестве людей под завалами нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T09:19

2024-08-02T09:19

2024-08-02T10:03

происшествия

нижний тагил

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте ЧП в Нижнем Тагиле продолжаются, информации о количестве людей под завалами нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Четыре человека погибли, в Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям. По последним данным минздрава региона, при ЧП в Нижнем Тагиле пострадали 20 человек: из них 11 в настоящее время находятся в больницах, пятеро отказались от госпитализации.Ранее в СМИ появилась информация, что на утро пятницы местонахождение шестерых человек не установлено."На данный момент поисково-спасательные на месте продолжаются. Про количество людей (якобы находящихся под завалами – ред.) от МЧС такой информации не выходило. Операция продолжается, людей ищут. Но сколько там их может быть, кто такое может предположить?" – сказал собеседник агентства.Как отмечали в мэрии, режим ЧС будет действовать в городе до особого распоряжения, жителей уцелевших подъездов расселят. Решения по дальнейшей судьбе обрушившегося здания будут приняты после завершения поисково-спасательной операции и проведения технических исследований.

https://ria.ru/20240802/kot-1963597000.html

https://ria.ru/20240802/tagil-1963593818.html

нижний тагил

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)