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За неделю сдались в плен 59 украинских военных - РИА Новости, 02.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:07 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/svo-1963718168.html
За неделю сдались в плен 59 украинских военных
За неделю сдались в плен 59 украинских военных - РИА Новости, 02.08.2024
За неделю сдались в плен 59 украинских военных
В течение недели (с 27 июля по 2 августа) на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны России. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:07
2024-08-02T16:07
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В течение недели (с 27 июля по 2 августа) на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны России. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих, из них 33 в зоне ответственности группировки войск "Центр"", - говорится в сообщении.
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в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия
За неделю сдались в плен 59 украинских военных

МО: за неделю в плен сдались 59 украинских военных

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В течение недели (с 27 июля по 2 августа) на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны России.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих, из них 33 в зоне ответственности группировки войск "Центр"", - говорится в сообщении.
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