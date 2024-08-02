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Группировка "Днепр" уничтожила девять складов боеприпасов ВСУ за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила девять складов боеприпасов ВСУ за неделю - РИА Новости, 02.08.2024
Группировка "Днепр" уничтожила девять складов боеприпасов ВСУ за неделю
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, они уничтожили до 650 украинских военнослужащих, 14... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:06
2024-08-02T16:06
2024-08-02T16:08
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, они уничтожили до 650 украинских военнослужащих, 14 орудий полевой артиллерии и девять полевых складов с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Общие потери противника составили до 650 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронемашины "MaxxPro" и HMMWV производства США, 31 автомобиль, 14 орудий полевой артиллерии, из них семь 155-мм гаубиц М777 производства США. Уничтожено шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и девять полевых складов с боеприпасами", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, В мире
Группировка "Днепр" уничтожила девять складов боеприпасов ВСУ за неделю
МО: "Днепр" за неделю уничтожил 9 складов боеприпасов и до 650 солдат ВСУ
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, они уничтожили до 650 украинских военнослужащих, 14 орудий полевой артиллерии и девять полевых складов с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Общие потери противника составили до 650 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронемашины "MaxxPro" и HMMWV производства США, 31 автомобиль, 14 орудий полевой артиллерии, из них семь 155-мм гаубиц М777 производства США. Уничтожено шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и девять полевых складов с боеприпасами", - говорится в сообщении.