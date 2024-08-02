https://ria.ru/20240802/svo-1963717465.html

Группировка "Восток" уничтожила до 905 солдат ВСУ за неделю

Группировка "Восток" уничтожила до 905 солдат ВСУ за неделю - РИА Новости, 02.08.2024

Группировка "Восток" уничтожила до 905 солдат ВСУ за неделю

Украинские формирования потеряли за прошедшую неделю до 905 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:05

2024-08-02T16:05

2024-08-02T16:07

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962221967_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_e55a27b259efa04d3aa1c92a1fb2caff.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за прошедшую неделю до 905 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии," - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что противник потерял за неделю до 905 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 44 автомобиля, 20 орудий полевой артиллерии.

https://ria.ru/20240802/svo-1963718168.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, в мире