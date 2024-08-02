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Группировка "Восток" уничтожила до 905 солдат ВСУ за неделю - РИА Новости, 02.08.2024
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16:05 02.08.2024 (обновлено: 16:07 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/svo-1963717465.html
Группировка "Восток" уничтожила до 905 солдат ВСУ за неделю
Группировка "Восток" уничтожила до 905 солдат ВСУ за неделю - РИА Новости, 02.08.2024
Группировка "Восток" уничтожила до 905 солдат ВСУ за неделю
Украинские формирования потеряли за прошедшую неделю до 905 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:05
2024-08-02T16:07
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за прошедшую неделю до 905 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии," - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что противник потерял за неделю до 905 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 44 автомобиля, 20 орудий полевой артиллерии.
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Группировка "Восток" уничтожила до 905 солдат ВСУ за неделю

МО: бойцы "Востока" за неделю уничтожили до 905 солдат ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за прошедшую неделю до 905 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии," - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что противник потерял за неделю до 905 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 44 автомобиля, 20 орудий полевой артиллерии.
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