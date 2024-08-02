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Суд продлил арест замгубернатора Тюменской области - РИА Новости, 02.08.2024
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21:27 02.08.2024 (обновлено: 21:28 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/sud-1963784273.html
Суд продлил арест замгубернатора Тюменской области
Суд продлил арест замгубернатора Тюменской области - РИА Новости, 02.08.2024
Суд продлил арест замгубернатора Тюменской области
Басманный суд Москвы продлил арест заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину, обвиняемому в получении крупной взятки, передает корреспондент... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T21:27
2024-08-02T21:28
происшествия
москва
тюменская область
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину, обвиняемому в получении крупной взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Продлить срок содержания под стражей Вахрину на три месяца, то есть до 6 ноября 2024 года",- огласил решение судья. Защита просила суд о переводе Вахрина под домашний арест. Вторым фигурантом по делу является предполагаемый взяткодатель, директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык. Следователь сообщил суду, что в декабре 2022 года, Вахрин, занимая должность замгубернатора получил от Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды в размере 18 миллионов 760 тысяч рублей при приобретении двух квартир в Тюмени. Следователь пояснил, что Вахрин за полученную взятку "совершил в пользу Гоцыка определенные действия и содействие с использованием своего служебного положения". Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Вахрин предпринял попытку скрыться от органов следствия на следующий день после возбуждения против него уголовного дела. Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Вахрин отрицает, что намеревался скрыться от следствия по своему уголовному делу и собирался пойти на СВО. Басманный суд Москвы 8 июня отправил Вахрина и Гоцыка в СИЗО. Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году. В пятницу, 2 августа, в суде Вахрин сообщил, что не уволен со своей должности.
https://ria.ru/20240802/obvinenie-1963781840.html
https://ria.ru/20240802/sledstvie-1963586478.html
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происшествия, москва, тюменская область
Происшествия, Москва, Тюменская область
Суд продлил арест замгубернатора Тюменской области

Суд продлил арест замгубернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину

© Фото : Органы государственной власти Тюменской области Вячеслав Вахрин
 Вячеслав Вахрин - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Органы государственной власти Тюменской области
Вячеслав Вахрин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину, обвиняемому в получении крупной взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей Вахрину на три месяца, то есть до 6 ноября 2024 года",- огласил решение судья.
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Вчера, 21:05
Защита просила суд о переводе Вахрина под домашний арест.
Вторым фигурантом по делу является предполагаемый взяткодатель, директор ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексей Гоцык.
Следователь сообщил суду, что в декабре 2022 года, Вахрин, занимая должность замгубернатора получил от Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды в размере 18 миллионов 760 тысяч рублей при приобретении двух квартир в Тюмени. Следователь пояснил, что Вахрин за полученную взятку "совершил в пользу Гоцыка определенные действия и содействие с использованием своего служебного положения".
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что Вахрин предпринял попытку скрыться от органов следствия на следующий день после возбуждения против него уголовного дела.
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Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Вахрин отрицает, что намеревался скрыться от следствия по своему уголовному делу и собирался пойти на СВО.
Басманный суд Москвы 8 июня отправил Вахрина и Гоцыка в СИЗО.
Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ в 2012 году.
В пятницу, 2 августа, в суде Вахрин сообщил, что не уволен со своей должности.
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