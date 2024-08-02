https://ria.ru/20240802/sud-1963773965.html

Суд в США обязал Coca-Cola выплатить рекордный штраф

Суд в США обязал Coca-Cola выплатить рекордный штраф - РИА Новости, 02.08.2024

Суд в США обязал Coca-Cola выплатить рекордный штраф

Суд в США признал американскую корпорацию Coca-Cola виновной в неуплате налогов, обязав ее выплатить рекордный штраф в размере 6 миллиардов долларов, заявили в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T20:20

2024-08-02T20:20

2024-08-02T20:20

сша

the coca-cola company

в мире

экономика

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Суд в США признал американскую корпорацию Coca-Cola виновной в неуплате налогов, обязав ее выплатить рекордный штраф в размере 6 миллиардов долларов, заявили в компании. "Сегодня Налоговый суд США вынес решение по текущему налоговому делу между Coca-Cola Company и Службой внутренних доходов США. Решение включает обязательство в размере около 2,7 миллиарда долларов. С учетом применимых процентов общая сумма, как ожидается, составит около 6 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. Указанная сумма штрафа может оказаться рекордной для американской корпорации в случае выплаты. Власти США обвиняли корпорацию в том, что она на протяжении почти десяти лет уклонялась от уплаты федеральных налогов, перекладывая значительную часть своих доходов на иностранные подразделения. Несмотря на вердикт суда, в Coca-Cola заявили, что власти США ошибочно истолковали и неверно применили к ней требования законодательства. По этой причине в компании намерены подать апелляцию.

https://ria.ru/20240725/shtraf-1962028222.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, the coca-cola company, в мире, экономика