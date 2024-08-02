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Суд в США обязал Coca-Cola выплатить рекордный штраф
Суд в США обязал Coca-Cola выплатить рекордный штраф - РИА Новости, 02.08.2024
Суд в США обязал Coca-Cola выплатить рекордный штраф
Суд в США признал американскую корпорацию Coca-Cola виновной в неуплате налогов, обязав ее выплатить рекордный штраф в размере 6 миллиардов долларов, заявили в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:20
2024-08-02T20:20
2024-08-02T20:20
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Суд в США признал американскую корпорацию Coca-Cola виновной в неуплате налогов, обязав ее выплатить рекордный штраф в размере 6 миллиардов долларов, заявили в компании. "Сегодня Налоговый суд США вынес решение по текущему налоговому делу между Coca-Cola Company и Службой внутренних доходов США. Решение включает обязательство в размере около 2,7 миллиарда долларов. С учетом применимых процентов общая сумма, как ожидается, составит около 6 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. Указанная сумма штрафа может оказаться рекордной для американской корпорации в случае выплаты. Власти США обвиняли корпорацию в том, что она на протяжении почти десяти лет уклонялась от уплаты федеральных налогов, перекладывая значительную часть своих доходов на иностранные подразделения. Несмотря на вердикт суда, в Coca-Cola заявили, что власти США ошибочно истолковали и неверно применили к ней требования законодательства. По этой причине в компании намерены подать апелляцию.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, the coca-cola company, в мире, экономика
США, The Coca-Cola Company, В мире, Экономика
Суд в США обязал Coca-Cola выплатить рекордный штраф
Суд в США обязал Coca-Cola выплатить рекордный штраф в шесть миллиардов долларов
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Суд в США признал американскую корпорацию Coca-Cola виновной в неуплате налогов, обязав ее выплатить рекордный штраф в размере 6 миллиардов долларов, заявили в компании.
«
"Сегодня Налоговый суд США вынес решение по текущему налоговому делу между Coca-Cola Company и Службой внутренних доходов США. Решение включает обязательство в размере около 2,7 миллиарда долларов. С учетом применимых процентов общая сумма, как ожидается, составит около 6 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
Указанная сумма штрафа может оказаться рекордной для американской корпорации в случае выплаты.
Власти США обвиняли корпорацию в том, что она на протяжении почти десяти лет уклонялась от уплаты федеральных налогов, перекладывая значительную часть своих доходов на иностранные подразделения.
Несмотря на вердикт суда, в Coca-Cola заявили, что власти США ошибочно истолковали и неверно применили к ней требования законодательства. По этой причине в компании намерены подать апелляцию.