https://ria.ru/20240802/su-35s-1963584906.html

Су-35С выполнили патрулирование над нейтральными водами Черного моря

Су-35С выполнили патрулирование над нейтральными водами Черного моря - РИА Новости, 02.08.2024

Су-35С выполнили патрулирование над нейтральными водами Черного моря

Экипажи сверхманевренных истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России осуществили плановое патрулирование над нейтральными водами Черного моря в зоне... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T05:07

2024-08-02T05:07

2024-08-02T05:07

специальная военная операция на украине

россия

черное море

воздушно-космические силы россии

су-35с

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Экипажи сверхманевренных истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России осуществили плановое патрулирование над нейтральными водами Черного моря в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщило в пятницу утром Минобороны РФ. "Цель полета - недопущение нарушения Государственной границы Российской Федерации воздушными судами и беспилотными летательными аппаратами иностранных государств", - говорится в сообщении.Полеты экипажей ВКС России в нейтральных водах Черного моря выполняются на регулярной основе и в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. "После поступления задачи прибываем на самолет. Осматриваем его, проверяем вооружение. После этого, в установленное время выполняем взлёт. Нашей задачей является патрулирование Черного моря и недопущение нарушения границы. Боевое дежурство несём круглосуточное. Обнаружив воздушную цель, докладываем на пункт управления, где принимают решение об взятии цели на сопровождение или об уничтожении ее", - приводит Минобороны слова летчика Су-35С Павла. В ведомстве уточнили, что Су-35С - сверхманевренный истребитель поколения 4++ с изменяемым вектором тяги двигателей.

https://ria.ru/20240305/narushenie-1931306801.html

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россия, черное море, воздушно-космические силы россии, су-35с, безопасность