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Су-35С выполнили патрулирование над нейтральными водами Черного моря - РИА Новости, 02.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/su-35s-1963584906.html
Су-35С выполнили патрулирование над нейтральными водами Черного моря
Су-35С выполнили патрулирование над нейтральными водами Черного моря - РИА Новости, 02.08.2024
Су-35С выполнили патрулирование над нейтральными водами Черного моря
Экипажи сверхманевренных истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России осуществили плановое патрулирование над нейтральными водами Черного моря в зоне... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T05:07
2024-08-02T05:07
специальная военная операция на украине
россия
черное море
воздушно-космические силы россии
су-35с
безопасность
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Экипажи сверхманевренных истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России осуществили плановое патрулирование над нейтральными водами Черного моря в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщило в пятницу утром Минобороны РФ. &quot;Цель полета - недопущение нарушения Государственной границы Российской Федерации воздушными судами и беспилотными летательными аппаратами иностранных государств&quot;, - говорится в сообщении.Полеты экипажей ВКС России в нейтральных водах Черного моря выполняются на регулярной основе и в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. "После поступления задачи прибываем на самолет. Осматриваем его, проверяем вооружение. После этого, в установленное время выполняем взлёт. Нашей задачей является патрулирование Черного моря и недопущение нарушения границы. Боевое дежурство несём круглосуточное. Обнаружив воздушную цель, докладываем на пункт управления, где принимают решение об взятии цели на сопровождение или об уничтожении ее", - приводит Минобороны слова летчика Су-35С Павла. В ведомстве уточнили, что Су-35С - сверхманевренный истребитель поколения 4++ с изменяемым вектором тяги двигателей.
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россия, черное море, воздушно-космические силы россии, су-35с, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Воздушно-космические силы России, Су-35С, Безопасность
Су-35С выполнили патрулирование над нейтральными водами Черного моря

Экипажи Су-35С ВКС провели патрулирование над нейтральными водами Черного моря

© РИА НовостиИстребитель Су-35
Истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Экипажи сверхманевренных истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России осуществили плановое патрулирование над нейтральными водами Черного моря в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщило в пятницу утром Минобороны РФ.
«

"Цель полета - недопущение нарушения Государственной границы Российской Федерации воздушными судами и беспилотными летательными аппаратами иностранных государств", - говорится в сообщении.

Полеты экипажей ВКС России в нейтральных водах Черного моря выполняются на регулярной основе и в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
"После поступления задачи прибываем на самолет. Осматриваем его, проверяем вооружение. После этого, в установленное время выполняем взлёт. Нашей задачей является патрулирование Черного моря и недопущение нарушения границы. Боевое дежурство несём круглосуточное. Обнаружив воздушную цель, докладываем на пункт управления, где принимают решение об взятии цели на сопровождение или об уничтожении ее", - приводит Минобороны слова летчика Су-35С Павла.
В ведомстве уточнили, что Су-35С - сверхманевренный истребитель поколения 4++ с изменяемым вектором тяги двигателей.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореВоздушно-космические силы РоссииСу-35СБезопасность
 
 
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