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СМИ: НАСА изучает возможность возвращения Starliner с МКС без экипажа - РИА Новости, 02.08.2024
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22:26 02.08.2024 (обновлено: 22:27 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/starliner-1963791544.html
СМИ: НАСА изучает возможность возвращения Starliner с МКС без экипажа
СМИ: НАСА изучает возможность возвращения Starliner с МКС без экипажа - РИА Новости, 02.08.2024
СМИ: НАСА изучает возможность возвращения Starliner с МКС без экипажа
Руководство НАСА изучает возможности возвращения корабля Starliner на Землю с Международной космической станции (МКС) пустым, а экипаж вернуть со станции на... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T22:26
2024-08-02T22:27
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Руководство НАСА изучает возможности возвращения корабля Starliner на Землю с Международной космической станции (МКС) пустым, а экипаж вернуть со станции на корабле Crew Dragon компании SpaceX, окончательного решения по этому вопросу пока нет, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник. "На этой неделе НАСА обсуждает возможность возвращения корабля Starliner пустым, чтобы его экипаж вернулся на корабле Crew Dragon", - пишет издание со ссылкой на осведомленный источник, по словам которого в ведомстве пока нет консенсуса на этот счет, поскольку в решении вопроса о возвращении экипажа должно учитываются множество факторов. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner стартовал в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что миссия Starliner на станции будет продолжаться около недели. Однако, из-за выявленных в ходе стыковки со станцией проблем, корабль и его экипаж все еще остается на МКС. Специалисты НАСА и Boeing пытаются выяснить причины и ликвидировать неполадки с двигателем корабля и выявленной на нем утечки гелия, однако пока их усилия не увенчались успехом. В конце июля НАСА сообщило, что пока не определило дату возвращения Starliner, при этом специалисты получили разрешение на формальное продление срока работы аккумулятора космического корабля, до 90 дней. Как сообщил руководитель пилотируемой программы НАСА, в случае необходимости корабль может оставаться на орбите до начала сентября. Официально и НАСА и Boeing придерживаются позиции о том, что возвращение экипажа на корабле Starliner является приоритетным, но не исключали возможность возвращения Уилмор и Уильямс на корабле Crew Dragon в случае необходимости.
https://ria.ru/20240726/mars-1962158829.html
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космос - риа наука, земля, барри уилмор, наса, spacex
Космос - РИА Наука, Земля, Барри Уилмор, НАСА, SpaceX
СМИ: НАСА изучает возможность возвращения Starliner с МКС без экипажа

CNBC: НАСА изучает возможность возвращения корабля Starliner с МКС без экипажа

© AP Photo / John RaouxРакета-носитель Atlas V стартует с кораблем Starliner компании Boeing
Ракета-носитель Atlas V стартует с кораблем Starliner компании Boeing - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / John Raoux
Ракета-носитель Atlas V стартует с кораблем Starliner компании Boeing . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Руководство НАСА изучает возможности возвращения корабля Starliner на Землю с Международной космической станции (МКС) пустым, а экипаж вернуть со станции на корабле Crew Dragon компании SpaceX, окончательного решения по этому вопросу пока нет, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник.
«
"На этой неделе НАСА обсуждает возможность возвращения корабля Starliner пустым, чтобы его экипаж вернулся на корабле Crew Dragon", - пишет издание со ссылкой на осведомленный источник, по словам которого в ведомстве пока нет консенсуса на этот счет, поскольку в решении вопроса о возвращении экипажа должно учитываются множество факторов.
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Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner стартовал в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно к ней пристыковался. Изначально планировалось, что миссия Starliner на станции будет продолжаться около недели. Однако, из-за выявленных в ходе стыковки со станцией проблем, корабль и его экипаж все еще остается на МКС. Специалисты НАСА и Boeing пытаются выяснить причины и ликвидировать неполадки с двигателем корабля и выявленной на нем утечки гелия, однако пока их усилия не увенчались успехом.
В конце июля НАСА сообщило, что пока не определило дату возвращения Starliner, при этом специалисты получили разрешение на формальное продление срока работы аккумулятора космического корабля, до 90 дней. Как сообщил руководитель пилотируемой программы НАСА, в случае необходимости корабль может оставаться на орбите до начала сентября. Официально и НАСА и Boeing придерживаются позиции о том, что возвращение экипажа на корабле Starliner является приоритетным, но не исключали возможность возвращения Уилмор и Уильямс на корабле Crew Dragon в случае необходимости.
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