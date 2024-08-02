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США продлили разрешение на операции с Мосбиржей
США продлили разрешение на операции с Мосбиржей - РИА Новости, 02.08.2024
США продлили разрешение на операции с Мосбиржей
США продлили разрешение на операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием, следует из опубликованной лицензии... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:17
2024-08-02T17:17
2024-08-02T23:56
сша
московская биржа
экономика
россия
национальный клиринговый центр (нкц)
национальный расчетный депозитарий (нрд)
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ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. США продлили разрешение на операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием, следует из опубликованной лицензии американского Минфина."Все транзакции, запрещенные исполнительным указом (E.O.) 14024, которые происходят в обычном порядке и необходимы для прекращения транзакций с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 12 октября 2024 года", — говорится в документе.Разрешение распространяется на операции с Московской биржей, НКЦ, НРД и их дочерним предприятиям. В соответствии с первоначальным решением транзакции нужно было свернуть до 13 августа. Вашингтон ввел санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария в июне. Как следовало из пресс-релиза Минфина США, это делается, чтобы помешать Москве привлекать через эти институты капитал из "дружественных стран". Кроме того, зарубежные финансовые учреждения предупредили, что повышаются риски оказаться под вторичными санкциями.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, московская биржа, экономика, россия, национальный клиринговый центр (нкц), национальный расчетный депозитарий (нрд)
США, Московская биржа, Экономика, Россия, Национальный клиринговый центр (НКЦ), Национальный расчетный депозитарий (НРД)
США продлили разрешение на операции с Мосбиржей
Минфин США на два месяца продлил лицензию на транзакции с Мосбиржей, НКЦ и НРД