https://ria.ru/20240802/ssha-1963735527.html

США продлили разрешение на операции с Мосбиржей

США продлили разрешение на операции с Мосбиржей - РИА Новости, 02.08.2024

США продлили разрешение на операции с Мосбиржей

США продлили разрешение на операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием, следует из опубликованной лицензии... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T17:17

2024-08-02T17:17

2024-08-02T23:56

сша

московская биржа

экономика

россия

национальный клиринговый центр (нкц)

национальный расчетный депозитарий (нрд)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952616942_0:213:3264:2048_1920x0_80_0_0_5a5db55a09f6974198634af770bd9b14.jpg

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. США продлили разрешение на операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием, следует из опубликованной лицензии американского Минфина."Все транзакции, запрещенные исполнительным указом (E.O.) 14024, которые происходят в обычном порядке и необходимы для прекращения транзакций с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 12 октября 2024 года", — говорится в документе.Разрешение распространяется на операции с Московской биржей, НКЦ, НРД и их дочерним предприятиям. В соответствии с первоначальным решением транзакции нужно было свернуть до 13 августа. Вашингтон ввел санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария в июне. Как следовало из пресс-релиза Минфина США, это делается, чтобы помешать Москве привлекать через эти институты капитал из "дружественных стран". Кроме того, зарубежные финансовые учреждения предупредили, что повышаются риски оказаться под вторичными санкциями.

https://ria.ru/20240617/investpalata-1953361778.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, московская биржа, экономика, россия, национальный клиринговый центр (нкц), национальный расчетный депозитарий (нрд)