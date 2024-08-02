https://ria.ru/20240802/ssha-1963701243.html
США ведут переговоры о возможности новых обменов заключенными с Россией
США ведут переговоры о возможности новых обменов заключенными с Россией - РИА Новости, 02.08.2024
США ведут переговоры о возможности новых обменов заключенными с Россией
США в настоящее время ведут дискуссии с Россией о возможности дальнейших обменов заключенными, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:04
2024-08-02T15:04
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. США в настоящее время ведут дискуссии с Россией о возможности дальнейших обменов заключенными, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала CNN.Кирби сказал о ведении переговоров отвечая на вопрос, почему США не вернули осужденного и обвиненного в РФ в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля."Даже учитывая то, что мы не смогли вернуть Фогеля, мы узнали многое о российской точке зрения по нему и его деле, и, мы надеемся, что сможем применить это в переговорах, которые ведем прямо сейчас. И мы на самом деле ведем эти дискуссии сейчас", - сказал Кирби.В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Признан иноагентом в России
https://ria.ru/20240802/obmen-1963612154.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, в мире
США ведут переговоры о возможности новых обменов заключенными с Россией
Белый дом: США ведут переговоры о дальнейших обменах заключенными с Россией
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
США в настоящее время ведут дискуссии с Россией о возможности дальнейших обменов заключенными, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире телеканала CNN
.
Кирби сказал о ведении переговоров отвечая на вопрос, почему США не вернули осужденного и обвиненного в РФ в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля.
"Даже учитывая то, что мы не смогли вернуть Фогеля, мы узнали многое о российской точке зрения по нему и его деле, и, мы надеемся, что сможем применить это в переговорах, которые ведем прямо сейчас. И мы на самом деле ведем эти дискуссии сейчас", - сказал Кирби.
В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Признан иноагентом в России