https://ria.ru/20240802/ssha-1963692831.html

США признали себя организатором беспорядков в Венесуэле, заявил Слуцкий

США признали себя организатором беспорядков в Венесуэле, заявил Слуцкий - РИА Новости, 02.08.2024

США признали себя организатором беспорядков в Венесуэле, заявил Слуцкий

Соединенные Штаты признали себя бенефициаром и фактическим организатором массовых беспорядков и неудавшегося государственного переворота в Венесуэле, заявил... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:30

2024-08-02T14:30

2024-08-02T14:59

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты признали себя бенефициаром и фактическим организатором массовых беспорядков и неудавшегося государственного переворота в Венесуэле, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. США призывают мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, об этом ранее заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс. "Тем самым Вашингтон признал себя бенефициаром и фактическим организатором массовых беспорядков и неудавшегося госпереворота в Венесуэле", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что старая госдеповская методичка по организации "цветных революций" и смене неугодных Соединенным Штатам режимов снова в действии. По его словам, американские политики продолжают пребывать в иллюзии собственной исключительности и мнят себя "вершителями судеб всех стран мира". "Только венесуэльцы могут решать, кто будет их президентом. Согласно официальным данным, победу на выборах, хоть и с небольшим отрывом, одержал действующий лидер Николас Мадуро. Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений, отрицательно влияющих на легитимность итогов голосования", - подчеркнул Слуцкий. Он добавил, что США и их сателлитам пора смириться и признать выбор Венесуэлы на самостоятельный и суверенный путь развития вне фарватера Вашингтона. "Политика "управляемого хаоса" и дестабилизации ради "нефтяных интересов" корпораций США в стране Боливарианской революции потерпела фиаско", - заключил Слуцкий. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, кроме того, Мадуро сообщал о более чем 1200 задержанных по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240801/ssha-1963340249.html

https://ria.ru/20240729/maduro-1962706238.html

https://ria.ru/20240729/borrel-1962615982.html

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в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), леонид слуцкий (политик), николас мадуро, дмитрий песков, госдума рф, выборы президента венесуэлы — 2024