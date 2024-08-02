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США признали себя организатором беспорядков в Венесуэле, заявил Слуцкий - РИА Новости, 02.08.2024
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14:30 02.08.2024 (обновлено: 14:59 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/ssha-1963692831.html
США признали себя организатором беспорядков в Венесуэле, заявил Слуцкий
США признали себя организатором беспорядков в Венесуэле, заявил Слуцкий - РИА Новости, 02.08.2024
США признали себя организатором беспорядков в Венесуэле, заявил Слуцкий
Соединенные Штаты признали себя бенефициаром и фактическим организатором массовых беспорядков и неудавшегося государственного переворота в Венесуэле, заявил... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:30
2024-08-02T14:59
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
леонид слуцкий (политик)
николас мадуро
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты признали себя бенефициаром и фактическим организатором массовых беспорядков и неудавшегося государственного переворота в Венесуэле, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. США призывают мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, об этом ранее заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс. "Тем самым Вашингтон признал себя бенефициаром и фактическим организатором массовых беспорядков и неудавшегося госпереворота в Венесуэле", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что старая госдеповская методичка по организации "цветных революций" и смене неугодных Соединенным Штатам режимов снова в действии. По его словам, американские политики продолжают пребывать в иллюзии собственной исключительности и мнят себя "вершителями судеб всех стран мира". "Только венесуэльцы могут решать, кто будет их президентом. Согласно официальным данным, победу на выборах, хоть и с небольшим отрывом, одержал действующий лидер Николас Мадуро. Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений, отрицательно влияющих на легитимность итогов голосования", - подчеркнул Слуцкий. Он добавил, что США и их сателлитам пора смириться и признать выбор Венесуэлы на самостоятельный и суверенный путь развития вне фарватера Вашингтона. "Политика "управляемого хаоса" и дестабилизации ради "нефтяных интересов" корпораций США в стране Боливарианской революции потерпела фиаско", - заключил Слуцкий. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, кроме того, Мадуро сообщал о более чем 1200 задержанных по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240801/ssha-1963340249.html
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венесуэла
сша
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в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), леонид слуцкий (политик), николас мадуро, дмитрий песков, госдума рф, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Леонид Слуцкий (политик), Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Выборы президента Венесуэлы — 2024
США признали себя организатором беспорядков в Венесуэле, заявил Слуцкий

Слуцкий: США признали себя бенефициаром и организатором беспорядков в Венесуэле

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты признали себя бенефициаром и фактическим организатором массовых беспорядков и неудавшегося государственного переворота в Венесуэле, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
США призывают мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, об этом ранее заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Госдеп призвал признать оппозиционера победителем выборов в Венесуэле
1 августа, 05:33
«
"Тем самым Вашингтон признал себя бенефициаром и фактическим организатором массовых беспорядков и неудавшегося госпереворота в Венесуэле", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что старая госдеповская методичка по организации "цветных революций" и смене неугодных Соединенным Штатам режимов снова в действии. По его словам, американские политики продолжают пребывать в иллюзии собственной исключительности и мнят себя "вершителями судеб всех стран мира".
«
"Только венесуэльцы могут решать, кто будет их президентом. Согласно официальным данным, победу на выборах, хоть и с небольшим отрывом, одержал действующий лидер Николас Мадуро. Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений, отрицательно влияющих на легитимность итогов голосования", - подчеркнул Слуцкий.
Он добавил, что США и их сателлитам пора смириться и признать выбор Венесуэлы на самостоятельный и суверенный путь развития вне фарватера Вашингтона.
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«
"Политика "управляемого хаоса" и дестабилизации ради "нефтяных интересов" корпораций США в стране Боливарианской революции потерпела фиаско", - заключил Слуцкий.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, кроме того, Мадуро сообщал о более чем 1200 задержанных по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
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В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Леонид Слуцкий (политик)Николас МадуроДмитрий ПесковГосдума РФВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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