США признали себя организатором беспорядков в Венесуэле, заявил Слуцкий
Слуцкий: США признали себя бенефициаром и организатором беспорядков в Венесуэле
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты признали себя бенефициаром и фактическим организатором массовых беспорядков и неудавшегося государственного переворота в Венесуэле, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
США призывают мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, об этом ранее заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.
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"Тем самым Вашингтон признал себя бенефициаром и фактическим организатором массовых беспорядков и неудавшегося госпереворота в Венесуэле", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что старая госдеповская методичка по организации "цветных революций" и смене неугодных Соединенным Штатам режимов снова в действии. По его словам, американские политики продолжают пребывать в иллюзии собственной исключительности и мнят себя "вершителями судеб всех стран мира".
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"Только венесуэльцы могут решать, кто будет их президентом. Согласно официальным данным, победу на выборах, хоть и с небольшим отрывом, одержал действующий лидер Николас Мадуро. Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений, отрицательно влияющих на легитимность итогов голосования", - подчеркнул Слуцкий.
Он добавил, что США и их сателлитам пора смириться и признать выбор Венесуэлы на самостоятельный и суверенный путь развития вне фарватера Вашингтона.
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"Политика "управляемого хаоса" и дестабилизации ради "нефтяных интересов" корпораций США в стране Боливарианской революции потерпела фиаско", - заключил Слуцкий.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, кроме того, Мадуро сообщал о более чем 1200 задержанных по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Боррель призвал уважать итоги выборов в Венесуэле
29 июля, 09:55