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Песков рассказал, как США пытались воздействовать на сотрудника ГРУ - РИА Новости, 02.08.2024
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13:58 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/ssha-1963682808.html
Песков рассказал, как США пытались воздействовать на сотрудника ГРУ
Песков рассказал, как США пытались воздействовать на сотрудника ГРУ - РИА Новости, 02.08.2024
Песков рассказал, как США пытались воздействовать на сотрудника ГРУ
Американцы пытались воздействовать на сотрудника ГРУ находившегося в заключении в США, через его отца, но тот сказал, что сын все делает правильно, заявил... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:58
2024-08-02T13:58
россия
сша
германия
дмитрий песков
владимир путин
владислав клюшин
главное разведывательное управление рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Американцы пытались воздействовать на сотрудника ГРУ находившегося в заключении в США, через его отца, но тот сказал, что сын все делает правильно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По одному из сотрудников ГРУ: американцы, естественно, пытались воздействовать на этого сотрудника ГРУ, который был там в заключении, и они нашли здесь отца этого сотрудника, и был организован телефонный звонок, и во время телефонного звонка, отец, вопреки тому, что от него ожидали, собственно, сказал "Сын, ты всё правильно делаешь, держись". Тоже очень интересная зарисовка ", - сказал Песков В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240802/peskov-1963656452.html
https://ria.ru/20240802/rossija-1963680654.html
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россия, сша, германия, дмитрий песков, владимир путин, владислав клюшин, главное разведывательное управление рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, политика
Россия, США, Германия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владислав Клюшин, Главное разведывательное управление РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Политика
Песков рассказал, как США пытались воздействовать на сотрудника ГРУ

Песков: США пытались воздействовать на заключенного сотрудника ГРУ через отца

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Американцы пытались воздействовать на сотрудника ГРУ находившегося в заключении в США, через его отца, но тот сказал, что сын все делает правильно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"По одному из сотрудников ГРУ: американцы, естественно, пытались воздействовать на этого сотрудника ГРУ, который был там в заключении, и они нашли здесь отца этого сотрудника, и был организован телефонный звонок, и во время телефонного звонка, отец, вопреки тому, что от него ожидали, собственно, сказал "Сын, ты всё правильно делаешь, держись". Тоже очень интересная зарисовка ", - сказал Песков
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Кремль раскрыл детали обмена заключенными со странами Запада
Вчера, 12:57
В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Президент РФ Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
В Кремле признательны Лукашенко за содействие в составлении цепочки обмена
Вчера, 13:55
 
РоссияСШАГерманияДмитрий ПесковВладимир ПутинВладислав КлюшинГлавное разведывательное управление РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТОПолитика
 
 
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