Песков рассказал, как США пытались воздействовать на сотрудника ГРУ
Песков: США пытались воздействовать на заключенного сотрудника ГРУ через отца
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Американцы пытались воздействовать на сотрудника ГРУ находившегося в заключении в США, через его отца, но тот сказал, что сын все делает правильно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"По одному из сотрудников ГРУ: американцы, естественно, пытались воздействовать на этого сотрудника ГРУ, который был там в заключении, и они нашли здесь отца этого сотрудника, и был организован телефонный звонок, и во время телефонного звонка, отец, вопреки тому, что от него ожидали, собственно, сказал "Сын, ты всё правильно делаешь, держись". Тоже очень интересная зарисовка ", - сказал Песков
В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента