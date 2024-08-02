https://ria.ru/20240802/ssha-1963682808.html

Песков рассказал, как США пытались воздействовать на сотрудника ГРУ

Песков рассказал, как США пытались воздействовать на сотрудника ГРУ - РИА Новости, 02.08.2024

Песков рассказал, как США пытались воздействовать на сотрудника ГРУ

Американцы пытались воздействовать на сотрудника ГРУ находившегося в заключении в США, через его отца, но тот сказал, что сын все делает правильно, заявил... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T13:58

2024-08-02T13:58

2024-08-02T13:58

россия

сша

германия

дмитрий песков

владимир путин

владислав клюшин

главное разведывательное управление рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Американцы пытались воздействовать на сотрудника ГРУ находившегося в заключении в США, через его отца, но тот сказал, что сын все делает правильно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По одному из сотрудников ГРУ: американцы, естественно, пытались воздействовать на этого сотрудника ГРУ, который был там в заключении, и они нашли здесь отца этого сотрудника, и был организован телефонный звонок, и во время телефонного звонка, отец, вопреки тому, что от него ожидали, собственно, сказал "Сын, ты всё правильно делаешь, держись". Тоже очень интересная зарисовка ", - сказал Песков В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240802/peskov-1963656452.html

https://ria.ru/20240802/rossija-1963680654.html

россия

сша

германия

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россия, сша, германия, дмитрий песков, владимир путин, владислав клюшин, главное разведывательное управление рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, политика