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Антонов упрекнул США за попытки поучить Россию и Китай в ядерной сфере
Антонов упрекнул США за попытки поучить Россию и Китай в ядерной сфере - РИА Новости, 02.08.2024
Антонов упрекнул США за попытки поучить Россию и Китай в ядерной сфере
США с упорством, достойным лучшего применения, пытаются учить Россию и Китай "правильному поведению" в ядерной сфере, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T04:20
2024-08-02T04:20
2024-08-02T04:20
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США с упорством, достойным лучшего применения, пытаются учить Россию и Китай "правильному поведению" в ядерной сфере, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Сегодня мы услышали очередные инсинуации о якобы безответственном поведении России в ядерной сфере. С упорством, достойным лучшего применения, здесь вновь пытаются учить нашу страну, как, кстати, и Китай, "правильному поведению", - сообщил он журналистам.Как отметил глава российской дипмиссии, в противном случае со стороны Вашингтона поступают угрозы наступления нового "ядерного века", в котором США не будут сдерживать рост собственного ядерного арсенала.
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россия, сша, китай, анатолий антонов, в мире
Россия, США, Китай, Анатолий Антонов, В мире
Антонов упрекнул США за попытки поучить Россию и Китай в ядерной сфере
Антонов: США пытаются учить Россию и Китай правильному поведению в ядерной сфере