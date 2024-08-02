https://ria.ru/20240802/ssha-1963583748.html

Антонов упрекнул США за попытки поучить Россию и Китай в ядерной сфере

Антонов упрекнул США за попытки поучить Россию и Китай в ядерной сфере - РИА Новости, 02.08.2024

Антонов упрекнул США за попытки поучить Россию и Китай в ядерной сфере

США с упорством, достойным лучшего применения, пытаются учить Россию и Китай "правильному поведению" в ядерной сфере, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T04:20

2024-08-02T04:20

2024-08-02T04:20

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США с упорством, достойным лучшего применения, пытаются учить Россию и Китай "правильному поведению" в ядерной сфере, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Сегодня мы услышали очередные инсинуации о якобы безответственном поведении России в ядерной сфере. С упорством, достойным лучшего применения, здесь вновь пытаются учить нашу страну, как, кстати, и Китай, "правильному поведению", - сообщил он журналистам.Как отметил глава российской дипмиссии, в противном случае со стороны Вашингтона поступают угрозы наступления нового "ядерного века", в котором США не будут сдерживать рост собственного ядерного арсенала.

https://ria.ru/20240801/minoborony-1963356846.html

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россия, сша, китай, анатолий антонов, в мире