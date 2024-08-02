https://ria.ru/20240802/spetsoperatsiya-1963751314.html

Спецоперация, 2 августа: одиннадцать ударов по ВПК Украины

Спецоперация, 2 августа: одиннадцать ударов по ВПК Украины - РИА Новости, 02.08.2024

Спецоперация, 2 августа: одиннадцать ударов по ВПК Украины

О ходе спецоперации, террористических атаках Киева и мужестве российских десантников — в материале РИА Новости. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T18:21

2024-08-02T18:21

2024-08-02T18:35

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

дональд трамп

михаил теплинский

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961726139_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_a3884b597a2323432086795f37195a47.jpg

МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. О ходе спецоперации, террористических атаках Киева и мужестве российских десантников — в материале РИА Новости.Успехи российских войск в зоне СВОВооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате удалось поразить украинские предприятия ВПК по производству и ремонту бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БПЛА, следует из недельной сводки Минобороны.Кроме того, поражены склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Подразделения российской группировки войск "Центр" за неделю освободили пять населенных пунктов — Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское в ДНР. Всего "Центр" и остальные группировки, участвующие в спецоперации, нанесли поражение украинским войскам, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю и отразили 87 контратак противника. Потери украинских войск составили до 13570 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился 14 танков, в том числе одного немецкого Leopard, 42 боевых бронированных машин, в том числе двух БМП Bradley, четырех бронетранспортеров М113, бронетранспортера MaxxPro и трех HMMWV производства США, Kirpi турецкого производства. Кроме того, среди потерь Киева — 189 орудий полевой артиллерии, в том числе 58 западного производства, и две универсальные пусковые установки реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США. Также уничтожены 47 полевых складов боеприпасов противника, 25 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Российские авиация, артиллерия и расчеты беспилотников за неделю уничтожили три пусковые установки и радиолокационную станцию ЗРК Patriot производства США, а также три РЛС воздушной разведки "Марс-Л", ATCR-33S и "Скала-М". Средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, управляемую ракету большой дальности "Нептун", семь ракет ATACMS, четыре управляемые авиабомбы Hammer, две ракеты комплекса Patriot, 47 реактивных снарядов HIMARS и 375 беспилотников. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих, из них 33 в зоне ответственности группировки войск "Центр", подчеркнули в Минобороны. О запредельном мужестве десантниковВ день ВДВ командующий этим родом войск Михаил Теплинский поздравил ветеранов и подчиненных с праздником и выразил особую благодарность "тем, кто на фронте". По его словам, более 71 одной тысячи российских десантников-участников СВО получили государственные награды, а 70 из них стали Героями России. Командующий отметил, что десантники первыми вступают в любою войну, а в зоне спецоперации они воюют умело и храбро, показывают запредельное мужество, готовность к самопожертвованию и высочайший профессионализм. Воссоединение семейПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска 2 августа сбросили снаряд с беспилотника в Горловке, а также обстреляли её и Донецк 29 снарядами калибра 155 миллиметров. Кроме того, по Донецку был нанесен удар беспилотником-камикадзе. Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, от сброшенного с беспилотника боеприпаса пострадал мирный житель. Кроме того, из-за обстрелов были повреждены здание поликлиники, ряд домов и квартир. Также, по данным СЦКК, украинские войска выпустили в пятницу пять ракет из РСЗО по Волновахе в ДНР. Ранения получила пожилая женщина. Региональные управления ФСБ сообщили в пятницу о задержании четверых жителей Ростова-на-Дону, подозреваемых в обеспечении работы мошеннических кол-центров с Украины, жителя Омска, который получил от террористов задание собирать сведения о военных объектах и планировал уехать на Украину воевать против России, а также жителя Нижегородской области за съемку военных объектов по заданию иностранных кураторов, работающих на СБУ. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в результате гуманитарной акции между Россией и Украиной воссоединятся четыре семьи. В Россию вернутся 13-летний мальчик и гражданка России, несколько лет назад выехавшая на Украину для ухода за своим отцом и которая не могла вернуться домой. В Харьковскую область к дочери вернется гражданка Украины, а также брат и сестра. За три дня до начала СВОБывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что вице-президент США Камала Харрис якобы контактировала с российским руководством, за три дня до начала СВО. Как выразился Трамп, Харрис отправили в Россию "повидаться" с Владимиром Путиным, чтобы не допустить украинского кризиса. Он утверждает, что при нем "такого бы не случилось". Что перевозят ВСУ в поезде с зерном Воздушная тревога в пятницу была объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В некоторых регионах она прозвучала несколько раз. В назначенной Киевом городской военной администрации подконтрольного ВСУ Херсона сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. ВСУ перевозят военных и технику в составе грузового поезда с зерном, подпольщики заметили такой в городе Фастов Киевской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса, согласно которому 57% украинцев считают, что нужно вступить "в переговоры с Россией для попытки достижения мира". 38%, по данным опроса, считают, что этого делать не нужно. Опрос проводился с 8 по 25 мая методом телефонных интервью. В нем участвовало 2508 респондентов.

https://ria.ru/20240802/spetsoperatsiya-1963710664.html

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963737747.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подпольщик Лебедев о срыве переброски войск ВСУ в Черниговской области Участники пророссийского сопротивления сорвали переброску войск и техники ВСУ в Черниговской области, уничтожив релейный шкаф на ж/д, сообщил РИА Новости координатор подполья Сергей Лебедев. 2024-08-02T18:21 true PT1M04S

Удар дроном-камикадзе по рынку в Донецке Дрон-камикадзе ударил по рынку в Донецке, местные жители говорят о шести пострадавших, передает корреспондент РИА Новости. 2024-08-02T18:21 true PT0M42S

Командир группы РЭБ о снижении эффективности украинских дронов "У нас достаточно большой процент дронов, которые подавляем. Они взрываются, но взрываются в стороне". Командир группы радиоэлектронной борьбы рассказал РИА Новости, как его подразделению на Запорожском направлении удалось значительно снизить эффективность украинских дронов. 2024-08-02T18:21 true PT3M39S

Кадры с места падения обломка ракеты ATACMS в Севастополе Часть застрявшей в доме в Севастополе ракеты удалось вывезти на полигон для уничтожения, жители вернулись домой, сообщил губернатор Развожаев и опубликовал видео с места. 2024-08-02T18:21 true PT1M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, дональд трамп, михаил теплинский, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, сцкк, камала харрис, миг-29, су-25