"Три-четыре месяца". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Стариков: ВСУ столкнулись с тактическим кризисом на многих направлениях
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПодготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг"
Подготовка бойцов Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг". Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Количество критических для ВСУ направлений резко увеличилось за несколько месяцев, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.
"Еще три-четыре месяца назад было одно направление. <…> А сейчас посмотрите: Покровское направление – тактический кризис, Торецкое направление – тактический кризис, Южнодонецкое направление – элементы тактического кризиса", — отметил он.
По словам полковника, тяжелое положите для украинских войск также складывается и на Волчанском и Купянском направлениях. Стариков полагает, что ситуация на фронте продолжит ухудшаться для ВСУ.
"Они (ВС России. — Прим. Ред.) потихоньку вгрызаются и заставляют нас перебрасывать войска. Где мы не успеем перебросить, значит, там они пробьют дырку, то есть там они начнут пробивать и потихоньку проходить", — резюмировал офицер.
На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — село в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
Кроме того, во вторник в ведомстве подтвердили, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР, поселок в Артемовском районе, расположенный в километре к северо-западу от Горловки, граничит с Артемово (Зализным) и Кирово (Пивничным). Это ближайшие пригороды Дзержинска (Торецка), которые надо отбить, чтобы освободить сам город. Одновременно к Дзержинску с юга пробиваются войска, штурмующие Новгородское (Нью-Йорк).
На Южнодонецком направлении, как сообщили в Минобороны, расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ.