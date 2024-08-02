https://ria.ru/20240802/spetsoperatsiya-1963710664.html

"Три-четыре месяца". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации

"Три-четыре месяца". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации - РИА Новости, 02.08.2024

"Три-четыре месяца". Стало известно, что произошло в зоне спецоперации

заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью украинскому журналисту Василию Голованову. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:41

2024-08-02T15:41

2024-08-02T15:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

волчанск

красноармейск

олег стариков

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Количество критических для ВСУ направлений резко увеличилось за несколько месяцев, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью украинскому журналисту Василию Голованову."Еще три-четыре месяца назад было одно направление. <…> А сейчас посмотрите: Покровское направление – тактический кризис, Торецкое направление – тактический кризис, Южнодонецкое направление – элементы тактического кризиса", — отметил он.По словам полковника, тяжелое положите для украинских войск также складывается и на Волчанском и Купянском направлениях. Стариков полагает, что ситуация на фронте продолжит ухудшаться для ВСУ."Они (ВС России. — Прим. Ред.) потихоньку вгрызаются и заставляют нас перебрасывать войска. Где мы не успеем перебросить, значит, там они пробьют дырку, то есть там они начнут пробивать и потихоньку проходить", — резюмировал офицер.На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — село в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.Кроме того, во вторник в ведомстве подтвердили, что ВС России взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР, поселок в Артемовском районе, расположенный в километре к северо-западу от Горловки, граничит с Артемово (Зализным) и Кирово (Пивничным). Это ближайшие пригороды Дзержинска (Торецка), которые надо отбить, чтобы освободить сам город. Одновременно к Дзержинску с юга пробиваются войска, штурмующие Новгородское (Нью-Йорк).На Южнодонецком направлении, как сообщили в Минобороны, расчеты самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ.

https://ria.ru/20240802/mediki-1963203786.html

https://ria.ru/20240801/svo-1963431365.html

донецкая народная республика

волчанск

красноармейск

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в мире, донецкая народная республика, волчанск, красноармейск, олег стариков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф