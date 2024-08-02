https://ria.ru/20240802/spasenie-1963690641.html

Нижегородские полицейские спасли пастуха, на которого напал бык

Нижегородские полицейские спасли пастуха, на которого напал бык - РИА Новости, 02.08.2024

Нижегородские полицейские спасли пастуха, на которого напал бык

Полицейские в Нижегородской области спасли жизнь пастуху, на которого напал разъяренный бык, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:21

2024-08-02T14:21

2024-08-02T14:22

хорошие новости

происшествия

нижегородская область

ветлуга

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Полицейские в Нижегородской области спасли жизнь пастуху, на которого напал разъяренный бык, сообщает региональное управление МВД. Сообщение о том, что на берегу реки Ветлуга в рабочем поселке Воскресенское на пастуха напал бык, и требуется срочная помощь, поступило в полицию от очевидца. Сотрудники полиции в течение 5 минут прибыли на место происшествия. "Когда мы подошли ближе к реке, увидели, что разъяренный бык пытается затоптать копытами и забодать пастуха, который держит его за ноздри, отводя от себя голову животного. Сначала мы попытались отогнать его, взяли палки, но бык стал вести себя еще более агрессивно. Оценив обстановку, я произвел три выстрела в воздух, но бык никак не отреагировал. После чего принял решение выстрелить на поражение в район лопатки в область сердца быку, предварительно предупредив об этом пастуха", - приводятся в сообщении слова лейтенанта полиции Павла Софронова. Пастуху на месте оказали первую помощь, диагностировав множественные ссадины и ушибы. Очевидец Анатолий Голубев утверждает, что применение оружия сотрудником полиции спасло жизнь пастуху, поскольку иными средствами успокоить быка не представлялось возможным. Пастух Игорь Юхимчук попросил руководство регионального управления МВД объявить благодарность спасшим его сотрудникам полиции.

https://ria.ru/20240730/spasenie-1962814772.html

https://ria.ru/20240716/pulya-1959974297.html

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происшествия, нижегородская область, ветлуга