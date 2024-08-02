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Совфед уточнил требования к некурительной табачной продукции - РИА Новости, 02.08.2024
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22:32 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/sovfed-1963792043.html
Совфед уточнил требования к некурительной табачной продукции
Совфед уточнил требования к некурительной табачной продукции - РИА Новости, 02.08.2024
Совфед уточнил требования к некурительной табачной продукции
Сенаторы одобрили поправки в отдельные законодательные акты РФ, устанавливающие обязательные требования к некурительной табачной продукции. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T22:32
2024-08-02T22:32
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в отдельные законодательные акты РФ, устанавливающие обязательные требования к некурительной табачной продукции. Документ приводит технический регламент на табачную продукцию в соответствие с аналогичным техрегламентом Таможенного союза. При этом устанавливаются требования к ингредиентам, которые используются в производстве некурительной табачной продукции, а также уточняется, что содержание никотина в ней не должно превышать 10 миллиграммов на одно изделие. Закон запрещает использовать в качестве ингредиентов для некурительной табачной продукции вещества, направленные на повышение ее привлекательности (пищевые ароматизаторы); красители и добавки, усиливающие табачную (никотиновую) зависимость; а также агарициновую кислоту, масло горького миндаля (с содержанием свободной или связанной синильной кислоты), березовое и можжевельниковое дегтярные масла, камфору и камфорное масло, кумарин, сафлор, туйон. Перечень красителей и добавок, усиливающих табачную (никотиновую) зависимость, будет утверждаться правительством РФ. Кроме того, потребительская упаковка и (или) лист-вкладыш некурительных табачных изделий должны содержать информацию о системных ядах, канцерогенных и мутагенных веществах. Эта информация должна наноситься на потребительскую упаковку контрастным цветом. Информация не должна вводить потребителей в заблуждение относительно свойств и признаков некурительной табачной продукции, а также ее изготовителей. На каждую из сторон упаковки или вкладыша должны наноситься предупреждения о вреде потребления такой продукции, занимающие не менее половины их площади. Производимая и импортируемая некурительная табачная продукция должна будет соответствовать устанавливаемым требованиям, а ее производители и импортеры или контролирующая организация - ежегодно не позднее 31 марта предоставлять в Минздрав РФ отчет, содержащий сведения о ее составе. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок.
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россия, таможенный союз, совет федерации рф
Россия, Таможенный союз, Совет Федерации РФ
Совфед уточнил требования к некурительной табачной продукции

В СФ одобрили поправки, утверждающие критерии к некурительной табачной продукции

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в отдельные законодательные акты РФ, устанавливающие обязательные требования к некурительной табачной продукции.
Документ приводит технический регламент на табачную продукцию в соответствие с аналогичным техрегламентом Таможенного союза. При этом устанавливаются требования к ингредиентам, которые используются в производстве некурительной табачной продукции, а также уточняется, что содержание никотина в ней не должно превышать 10 миллиграммов на одно изделие.
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Закон запрещает использовать в качестве ингредиентов для некурительной табачной продукции вещества, направленные на повышение ее привлекательности (пищевые ароматизаторы); красители и добавки, усиливающие табачную (никотиновую) зависимость; а также агарициновую кислоту, масло горького миндаля (с содержанием свободной или связанной синильной кислоты), березовое и можжевельниковое дегтярные масла, камфору и камфорное масло, кумарин, сафлор, туйон.
Перечень красителей и добавок, усиливающих табачную (никотиновую) зависимость, будет утверждаться правительством РФ.
Кроме того, потребительская упаковка и (или) лист-вкладыш некурительных табачных изделий должны содержать информацию о системных ядах, канцерогенных и мутагенных веществах. Эта информация должна наноситься на потребительскую упаковку контрастным цветом. Информация не должна вводить потребителей в заблуждение относительно свойств и признаков некурительной табачной продукции, а также ее изготовителей.
На каждую из сторон упаковки или вкладыша должны наноситься предупреждения о вреде потребления такой продукции, занимающие не менее половины их площади. Производимая и импортируемая некурительная табачная продукция должна будет соответствовать устанавливаемым требованиям, а ее производители и импортеры или контролирующая организация - ежегодно не позднее 31 марта предоставлять в Минздрав РФ отчет, содержащий сведения о ее составе.
Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок.
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