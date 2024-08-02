https://ria.ru/20240802/sovfed-1963792043.html

Совфед уточнил требования к некурительной табачной продукции

Совфед уточнил требования к некурительной табачной продукции - РИА Новости, 02.08.2024

Совфед уточнил требования к некурительной табачной продукции

Сенаторы одобрили поправки в отдельные законодательные акты РФ, устанавливающие обязательные требования к некурительной табачной продукции. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T22:32

2024-08-02T22:32

2024-08-02T22:32

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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в отдельные законодательные акты РФ, устанавливающие обязательные требования к некурительной табачной продукции. Документ приводит технический регламент на табачную продукцию в соответствие с аналогичным техрегламентом Таможенного союза. При этом устанавливаются требования к ингредиентам, которые используются в производстве некурительной табачной продукции, а также уточняется, что содержание никотина в ней не должно превышать 10 миллиграммов на одно изделие. Закон запрещает использовать в качестве ингредиентов для некурительной табачной продукции вещества, направленные на повышение ее привлекательности (пищевые ароматизаторы); красители и добавки, усиливающие табачную (никотиновую) зависимость; а также агарициновую кислоту, масло горького миндаля (с содержанием свободной или связанной синильной кислоты), березовое и можжевельниковое дегтярные масла, камфору и камфорное масло, кумарин, сафлор, туйон. Перечень красителей и добавок, усиливающих табачную (никотиновую) зависимость, будет утверждаться правительством РФ. Кроме того, потребительская упаковка и (или) лист-вкладыш некурительных табачных изделий должны содержать информацию о системных ядах, канцерогенных и мутагенных веществах. Эта информация должна наноситься на потребительскую упаковку контрастным цветом. Информация не должна вводить потребителей в заблуждение относительно свойств и признаков некурительной табачной продукции, а также ее изготовителей. На каждую из сторон упаковки или вкладыша должны наноситься предупреждения о вреде потребления такой продукции, занимающие не менее половины их площади. Производимая и импортируемая некурительная табачная продукция должна будет соответствовать устанавливаемым требованиям, а ее производители и импортеры или контролирующая организация - ежегодно не позднее 31 марта предоставлять в Минздрав РФ отчет, содержащий сведения о ее составе. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок.

https://ria.ru/20240301/goskontrol-1930597378.html

https://ria.ru/20240131/tabak-1924516987.html

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россия, таможенный союз, совет федерации рф