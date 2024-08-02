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Совфед одобрил закон, обязывающий нотариусов соблюдать антиотмывочные нормы - РИА Новости, 02.08.2024
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20:54 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/sovfed-1963779245.html
Совфед одобрил закон, обязывающий нотариусов соблюдать антиотмывочные нормы
Совфед одобрил закон, обязывающий нотариусов соблюдать антиотмывочные нормы - РИА Новости, 02.08.2024
Совфед одобрил закон, обязывающий нотариусов соблюдать антиотмывочные нормы
Сенаторы одобрили закон, обязывающий нотариусов соблюдать в своей работе нормы антиотмывочного законодательства. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T20:54
2024-08-02T20:54
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, обязывающий нотариусов соблюдать в своей работе нормы антиотмывочного законодательства. Документ направлен на предотвращение использования института нотариата в противоправных целях. Он распространяет требования об идентификации клиентов, оценке уровня риска совершения ими подозрительных финансовых операций и т.д. на нотариусов в случаях, когда они совершают финансовые операции от имени или по поручению клиента. При наличии у нотариуса подозрений, что нотариальное действие совершается или может быть совершено в целях легализации (отмывания) преступных доходов или финансирования терроризма, он будет обязан уведомить об этом Росфинмониторинг. Одновременно закрепляется право нотариуса отказать в совершении нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что они могут быть использованы в подобных целях. Требование о предоставлении по запросу Росфинмониторинга информации о совершенных нотариальных действиях будет распространяться только на случаи совершения нотариусами исполнительных надписей и удостоверения медиативных соглашений. А требование о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, отмене таких мер и информировании об этом Росфинмониторинга будет распространяться лишь на случаи принятия нотариусом на депозит денежных средств и ценных бумаг. Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок. При этом положения, касающиеся нотариусов, будут применяться к правоотношениям, возникшим с 30 декабря 2024 года.
https://ria.ru/20240802/sovfed-1963777334.html
https://ria.ru/20240716/moshennichestvo-1960110083.html
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совет федерации рф, россия, нотариусы
Совет Федерации РФ, Россия, Нотариусы
Совфед одобрил закон, обязывающий нотариусов соблюдать антиотмывочные нормы

Совфед обязал нотариусов соблюдать закон о противодействии отмыванию доходов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В здании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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В здании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, обязывающий нотариусов соблюдать в своей работе нормы антиотмывочного законодательства.
Документ направлен на предотвращение использования института нотариата в противоправных целях. Он распространяет требования об идентификации клиентов, оценке уровня риска совершения ими подозрительных финансовых операций и т.д. на нотариусов в случаях, когда они совершают финансовые операции от имени или по поручению клиента.
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Вчера, 20:45
При наличии у нотариуса подозрений, что нотариальное действие совершается или может быть совершено в целях легализации (отмывания) преступных доходов или финансирования терроризма, он будет обязан уведомить об этом Росфинмониторинг.
Одновременно закрепляется право нотариуса отказать в совершении нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что они могут быть использованы в подобных целях.
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Требование о предоставлении по запросу Росфинмониторинга информации о совершенных нотариальных действиях будет распространяться только на случаи совершения нотариусами исполнительных надписей и удостоверения медиативных соглашений. А требование о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, отмене таких мер и информировании об этом Росфинмониторинга будет распространяться лишь на случаи принятия нотариусом на депозит денежных средств и ценных бумаг.
Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок. При этом положения, касающиеся нотариусов, будут применяться к правоотношениям, возникшим с 30 декабря 2024 года.
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