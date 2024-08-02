https://ria.ru/20240802/sovfed-1963779245.html

Совфед одобрил закон, обязывающий нотариусов соблюдать антиотмывочные нормы

Совфед одобрил закон, обязывающий нотариусов соблюдать антиотмывочные нормы - РИА Новости, 02.08.2024

Совфед одобрил закон, обязывающий нотариусов соблюдать антиотмывочные нормы

Сенаторы одобрили закон, обязывающий нотариусов соблюдать в своей работе нормы антиотмывочного законодательства. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T20:54

2024-08-02T20:54

2024-08-02T20:54

совет федерации рф

россия

нотариусы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_0:0:3392:1908_1920x0_80_0_0_faa1f58fa4e2986897935fa40ff90cca.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, обязывающий нотариусов соблюдать в своей работе нормы антиотмывочного законодательства. Документ направлен на предотвращение использования института нотариата в противоправных целях. Он распространяет требования об идентификации клиентов, оценке уровня риска совершения ими подозрительных финансовых операций и т.д. на нотариусов в случаях, когда они совершают финансовые операции от имени или по поручению клиента. При наличии у нотариуса подозрений, что нотариальное действие совершается или может быть совершено в целях легализации (отмывания) преступных доходов или финансирования терроризма, он будет обязан уведомить об этом Росфинмониторинг. Одновременно закрепляется право нотариуса отказать в совершении нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что они могут быть использованы в подобных целях. Требование о предоставлении по запросу Росфинмониторинга информации о совершенных нотариальных действиях будет распространяться только на случаи совершения нотариусами исполнительных надписей и удостоверения медиативных соглашений. А требование о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, отмене таких мер и информировании об этом Росфинмониторинга будет распространяться лишь на случаи принятия нотариусом на депозит денежных средств и ценных бумаг. Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок. При этом положения, касающиеся нотариусов, будут применяться к правоотношениям, возникшим с 30 декабря 2024 года.

https://ria.ru/20240802/sovfed-1963777334.html

https://ria.ru/20240716/moshennichestvo-1960110083.html

https://ria.ru/20240727/notarius-1962304591.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совет федерации рф, россия, нотариусы