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Совфед одобрил преимущественное зачисление инвалидов на программы СПО - РИА Новости, 02.08.2024
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17:58 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/sovfed-1963746753.html
Совфед одобрил преимущественное зачисление инвалидов на программы СПО
Совфед одобрил преимущественное зачисление инвалидов на программы СПО - РИА Новости, 02.08.2024
Совфед одобрил преимущественное зачисление инвалидов на программы СПО
Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий преимущественное право зачисления на обучение по программам специального профессионального образования (СПО) для... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:58
2024-08-02T17:58
общество
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий преимущественное право зачисления на обучение по программам специального профессионального образования (СПО) для инвалидов с детства и инвалидов в следствие военной травмы или заболевания, полученного во время службы. Соответствующее право будет предоставляться при условии успешного прохождения данными категориями лиц вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях. В настоящее время для этих категорий граждан особые права предусмотрены только при приеме их на обучение по программам бакалавриата и специалитета.
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общество, совет федерации рф, образование, россия
Общество, Совет Федерации РФ, Образование, Россия
Совфед одобрил преимущественное зачисление инвалидов на программы СПО

Совфед принял право инвалидов на преимущественное зачисление на программы СПО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФойе Совета Федерации РФ
Фойе Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Фойе Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий преимущественное право зачисления на обучение по программам специального профессионального образования (СПО) для инвалидов с детства и инвалидов в следствие военной травмы или заболевания, полученного во время службы.
Соответствующее право будет предоставляться при условии успешного прохождения данными категориями лиц вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях.
В настоящее время для этих категорий граждан особые права предусмотрены только при приеме их на обучение по программам бакалавриата и специалитета.
Преподаватель - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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ОбществоСовет Федерации РФОбразованиеРоссия
 
 
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