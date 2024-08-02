https://ria.ru/20240802/sovfed-1963746753.html

Совфед одобрил преимущественное зачисление инвалидов на программы СПО

Совфед одобрил преимущественное зачисление инвалидов на программы СПО - РИА Новости, 02.08.2024

Совфед одобрил преимущественное зачисление инвалидов на программы СПО

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий преимущественное право зачисления на обучение по программам специального профессионального образования (СПО) для... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T17:58

2024-08-02T17:58

2024-08-02T17:58

общество

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий преимущественное право зачисления на обучение по программам специального профессионального образования (СПО) для инвалидов с детства и инвалидов в следствие военной травмы или заболевания, полученного во время службы. Соответствующее право будет предоставляться при условии успешного прохождения данными категориями лиц вступительных испытаний (в случае их проведения) и при прочих равных условиях. В настоящее время для этих категорий граждан особые права предусмотрены только при приеме их на обучение по программам бакалавриата и специалитета.

https://ria.ru/20240802/sovfed-1963740243.html

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общество, совет федерации рф, образование, россия