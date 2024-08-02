https://ria.ru/20240802/sovfed-1963730136.html

Совфед одобрил закон о статусе ветерана с учетом службы в новых регионах

Совфед одобрил закон о статусе ветерана с учетом службы в новых регионах - РИА Новости, 02.08.2024

Совфед одобрил закон о статусе ветерана с учетом службы в новых регионах

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий военнослужащим получать статус ветерана военной службы с учетом стажа прохождения ими службы в новых регионах до их... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:48

2024-08-02T16:48

2024-08-02T16:48

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

совет федерации рф

вооруженные силы украины

херсонская область

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, разрешающий военнослужащим получать статус ветерана военной службы с учетом стажа прохождения ими службы в новых регионах до их вступления в РФ. Законом определяется, что к ветеранам относятся проходящие или проходившие военную службу в ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, ставшие инвалидами в результате исполнения обязанностей военной службы. Кроме того, закон относит к ветеранам постоянно проживавших по состоянию на момент вхождения в состав РФ на территориях ЛНР и ДНР военнослужащих, проходивших на территории этих республик военную службу в ВСУ и воинских формированиях республик. Также в данную категорию включаются жители Запорожской и Херсонской областей с аналогичными к ним требованиями. Необходимым условием отнесения всех указанных категорий лиц к ветеранам военной службы, как и в настоящее время, является наличие наград и общей продолжительности военной службы 20 лет и более. Законом закрепляется беззаявительный порядок установления ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий из числа лиц, принимающих участие в СВО, на основании сведений об оформлении удостоверения ветерана боевых действий, полученных Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации от федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных государственных органов, осуществляющих выдачу удостоверения ветерана боевых действий.

https://ria.ru/20240731/proekt-1963275485.html

https://ria.ru/20240329/veteran-1936552593.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, вооруженные силы украины, херсонская область , запорожская область