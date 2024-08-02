https://ria.ru/20240802/sovfed-1963730136.html
Совфед одобрил закон о статусе ветерана с учетом службы в новых регионах
Совфед одобрил закон о статусе ветерана с учетом службы в новых регионах - РИА Новости, 02.08.2024
Совфед одобрил закон о статусе ветерана с учетом службы в новых регионах
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий военнослужащим получать статус ветерана военной службы с учетом стажа прохождения ими службы в новых регионах до их... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:48
2024-08-02T16:48
2024-08-02T16:48
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
совет федерации рф
вооруженные силы украины
херсонская область
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, разрешающий военнослужащим получать статус ветерана военной службы с учетом стажа прохождения ими службы в новых регионах до их вступления в РФ. Законом определяется, что к ветеранам относятся проходящие или проходившие военную службу в ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, ставшие инвалидами в результате исполнения обязанностей военной службы. Кроме того, закон относит к ветеранам постоянно проживавших по состоянию на момент вхождения в состав РФ на территориях ЛНР и ДНР военнослужащих, проходивших на территории этих республик военную службу в ВСУ и воинских формированиях республик. Также в данную категорию включаются жители Запорожской и Херсонской областей с аналогичными к ним требованиями. Необходимым условием отнесения всех указанных категорий лиц к ветеранам военной службы, как и в настоящее время, является наличие наград и общей продолжительности военной службы 20 лет и более. Законом закрепляется беззаявительный порядок установления ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий из числа лиц, принимающих участие в СВО, на основании сведений об оформлении удостоверения ветерана боевых действий, полученных Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации от федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных государственных органов, осуществляющих выдачу удостоверения ветерана боевых действий.
https://ria.ru/20240731/proekt-1963275485.html
https://ria.ru/20240329/veteran-1936552593.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, вооруженные силы украины, херсонская область , запорожская область
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Запорожская область
Совфед одобрил закон о статусе ветерана с учетом службы в новых регионах
СФ разрешил военным получать статус ветерана с учетом службы в новых регионах