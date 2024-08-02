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Совфед одобрил закон о статусе ветерана с учетом службы в новых регионах - РИА Новости, 02.08.2024
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16:48 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/sovfed-1963730136.html
Совфед одобрил закон о статусе ветерана с учетом службы в новых регионах
Совфед одобрил закон о статусе ветерана с учетом службы в новых регионах - РИА Новости, 02.08.2024
Совфед одобрил закон о статусе ветерана с учетом службы в новых регионах
Совет Федерации одобрил закон, разрешающий военнослужащим получать статус ветерана военной службы с учетом стажа прохождения ими службы в новых регионах до их... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:48
2024-08-02T16:48
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, разрешающий военнослужащим получать статус ветерана военной службы с учетом стажа прохождения ими службы в новых регионах до их вступления в РФ. Законом определяется, что к ветеранам относятся проходящие или проходившие военную службу в ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, ставшие инвалидами в результате исполнения обязанностей военной службы. Кроме того, закон относит к ветеранам постоянно проживавших по состоянию на момент вхождения в состав РФ на территориях ЛНР и ДНР военнослужащих, проходивших на территории этих республик военную службу в ВСУ и воинских формированиях республик. Также в данную категорию включаются жители Запорожской и Херсонской областей с аналогичными к ним требованиями. Необходимым условием отнесения всех указанных категорий лиц к ветеранам военной службы, как и в настоящее время, является наличие наград и общей продолжительности военной службы 20 лет и более. Законом закрепляется беззаявительный порядок установления ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий из числа лиц, принимающих участие в СВО, на основании сведений об оформлении удостоверения ветерана боевых действий, полученных Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации от федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных государственных органов, осуществляющих выдачу удостоверения ветерана боевых действий.
https://ria.ru/20240731/proekt-1963275485.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, вооруженные силы украины, херсонская область , запорожская область
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Запорожская область
Совфед одобрил закон о статусе ветерана с учетом службы в новых регионах

СФ разрешил военным получать статус ветерана с учетом службы в новых регионах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, разрешающий военнослужащим получать статус ветерана военной службы с учетом стажа прохождения ими службы в новых регионах до их вступления в РФ.
Законом определяется, что к ветеранам относятся проходящие или проходившие военную службу в ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, ставшие инвалидами в результате исполнения обязанностей военной службы. Кроме того, закон относит к ветеранам постоянно проживавших по состоянию на момент вхождения в состав РФ на территориях ЛНР и ДНР военнослужащих, проходивших на территории этих республик военную службу в ВСУ и воинских формированиях республик.
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Также в данную категорию включаются жители Запорожской и Херсонской областей с аналогичными к ним требованиями.
Необходимым условием отнесения всех указанных категорий лиц к ветеранам военной службы, как и в настоящее время, является наличие наград и общей продолжительности военной службы 20 лет и более.
Законом закрепляется беззаявительный порядок установления ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий из числа лиц, принимающих участие в СВО, на основании сведений об оформлении удостоверения ветерана боевых действий, полученных Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации от федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных государственных органов, осуществляющих выдачу удостоверения ветерана боевых действий.
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