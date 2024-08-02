https://ria.ru/20240802/sovfed-1963653715.html

Совфед одобрил закон об обращении с медицинскими отходами

Совфед одобрил закон об обращении с медицинскими отходами - РИА Новости, 02.08.2024

Совфед одобрил закон об обращении с медицинскими отходами

Совет Федерации одобрил закон, определяющий порядок обращения с медицинским отходами. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:48

2024-08-02T12:48

2024-08-02T12:48

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, определяющий порядок обращения с медицинским отходами. Федеральным законом определяются понятия "обращение с медицинскими отходами", "накопление медицинских отходов", "обеззараживание медицинских отходов" и "обезвреживание медицинских отходов" и устанавливаются особенности обращения с медицинскими отходами в зависимости от установленного класса их опасности. Устанавливается, что медицинские отходы класса "А" (безопасные отходы, приближенные к ТКО по составу: например, использованные средства личной гигиены и ухода за неинфекционными больными) передаются медорганизациями региональным операторам по обращению с ТКО, которые их утилизируют в соответствии с законодательством. Глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных объяснил РИА Новости, что правительство отдельно установит для медотходов других классов порядок учета, транспортирования и перечень объектов, на которых будет осуществляться обеззараживание и обезвреживание. "Чрезвычайно опасные и высоко опасные отходы класса "Г" передают федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности - - ФГУП "Федеральный экологический оператор". Не допускается вывоз необеззараженных медицинских отходов класса "В" за пределы территории, на которой лица, в результате деятельности которых образуются медицинские отходы, осуществляют свою деятельность. Напомню отходы класса "В" - чрезвычайно опасные отходы, которые могут привести возникновению различных эпидемий", - подчеркнул парламентарий. Двойных также добавил, что данная концепция обращения с медотходами создаёт прозрачную систему и вводит действенный контроль, "при этом исключаются любые риски функционирования медицинских организаций". "Минздрав подтверждает это. Прежде всего, мы создаем полноценное и эффективное их обслуживание в экологической сфере, а с другой стороны реализуем все задачи реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в этом сегменте отрасли", - резюмировал сенатор.

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