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Совфед одобрил закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента
Совфед одобрил закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента - РИА Новости, 02.08.2024
Совфед одобрил закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента
Сенаторы одобрили закон об ограничении максимального количества номеров мобильной связи не только для иностранцев, но и для российских граждан. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:43
2024-08-02T12:43
2024-08-02T12:43
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об ограничении максимального количества номеров мобильной связи не только для иностранцев, но и для российских граждан. Договор об оказании услуг связи с иностранцем может быть заключён только очно, при условии наличия его данных в ЕБС (Единой биометрической системе). Кроме того, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта. Наличная оплата услуг связи иностранцем производится после идентификации плательщика. До 1 июля 2025 года операторы связи обязаны привести в соответствие договоры с иностранцами, в противном случае услуги связи иностранцам не будут оказываться. При этом до 1 ноября 2025 года операторы связи должны проверить сведения о гражданах России, в том числе абонентах и корпоративных пользователях. При этом физическое лица вправе направить в Роскомнадзор с использованием портала "Госуслуги" запрос о предоставлении сведений о заключенных с ним договорах об оказании услуг. После проверки оператор направляет сведения в ГИС контроля сим-карт Роскомнадзора. Документом также предполагается выдача не более 20 сим-карт гражданину РФ, не более 10 - на иностранца. Вводится также запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров. Согласно закону, блогеров 10-тысячников обяжут подавать информацию о себе в Роскомнадзор. Отсутствие верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице.
https://ria.ru/20240724/sim-karty-1961807252.html
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общество, технологии, россия, совет федерации рф
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Совфед одобрил закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента
Сенаторы одобрили закон об ограничении количества сим-карт для одного абонента
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об ограничении максимального количества номеров мобильной связи не только для иностранцев, но и для российских граждан.
Договор об оказании услуг связи с иностранцем может быть заключён только очно, при условии наличия его данных в ЕБС (Единой биометрической системе). Кроме того, для иностранцев станет обязательным включение в договор IMEI - кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука) и указание в договоре сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта. Наличная оплата услуг связи иностранцем производится после идентификации плательщика.
До 1 июля 2025 года операторы связи обязаны привести в соответствие договоры с иностранцами, в противном случае услуги связи иностранцам не будут оказываться. При этом до 1 ноября 2025 года операторы связи должны проверить сведения о гражданах России
, в том числе абонентах и корпоративных пользователях.
При этом физическое лица вправе направить в Роскомнадзор
с использованием портала "Госуслуги" запрос о предоставлении сведений о заключенных с ним договорах об оказании услуг. После проверки оператор направляет сведения в ГИС контроля сим-карт Роскомнадзора.
Документом также предполагается выдача не более 20 сим-карт гражданину РФ, не более 10 - на иностранца. Вводится также запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров.
Согласно закону, блогеров 10-тысячников обяжут подавать информацию о себе в Роскомнадзор. Отсутствие верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице.