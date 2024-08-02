https://ria.ru/20240802/sovfed-1963641574.html

Совфед одобрил закон о легализации майнинга криптовалют

Совфед одобрил закон о легализации майнинга криптовалют - РИА Новости, 02.08.2024

Совфед одобрил закон о легализации майнинга криптовалют

Сенаторы в пятницу одобрили закон, который позволит с ноября 2024 года легализовать в России майнинг криптовалют. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:10

2024-08-02T12:10

2024-08-02T12:10

экономика

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общество

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы в пятницу одобрили закон, который позволит с ноября 2024 года легализовать в России майнинг криптовалют. В документе закреплены порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ. Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юрлица и ИП будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов, который также будет вести Минцифры. В рамках обсуждения второго чтения в Госдуме депутаты поддержали ряд поправок, в том числе исключили из документа запрет на организацию обращения цифровой валюты на территории РФ. При этом вводится запрет на рекламу криптовалют и предложение их неограниченному кругу лиц. Этот запрет начнет действовать сразу после вступления закона в силу. Не смогут заниматься майнингом ИП, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, против госвласти, либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; включенные в перечень террористов и экстремистов; а также юрлица, имеющие подобных лиц среди учредителей (участников), бенефициаров и руководителей. Юрлицам и ИП запрещается совмещать майнинг цифровой валюты с деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии. Согласно закону, иные требования к деятельности майнеров будет утверждать правительство РФ по согласованию с Банком России. Документ также обязывает майнеров предоставлять в уполномоченный правительством орган информацию о полученной в результате майнинга цифровой валюте, а также об адресах-идентификаторах, то есть уникальной последовательности символов, предназначенной для учета операций с ней. Этот орган в свою очередь будет передавать эти сведения Росфинмониторингу и Банку России. Адреса-идентификаторы также должны предоставляться по запросам Росфинмониторинга, ФСБ, ФНС, Росимущества. Закон, содержащий и другие изменения, должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. При этом большинство норм о майнинге начнет действовать с 1 ноября 2024 года.

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экономика, россия, майнинг, криптовалюта, совет федерации рф, общество