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Совфед одобрил закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
Совфед одобрил закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет - РИА Новости, 02.08.2024
Совфед одобрил закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
Сенаторы одобрили закон о прекращении приобретенного гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:38
2024-08-02T11:38
2024-08-02T11:38
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о прекращении приобретенного гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. В документе отмечается, что базовые законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве Российской Федерации" дополняются диспозитивной нормой, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство РФ, будет служить основанием для прекращения этого гражданства. Законом также предлагается синхронизировать между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. Для этого в документе предусматривается обязанность органов МВД России предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения присяги гражданина.
https://ria.ru/20240802/migranty-1963621516.html
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РИА Новости
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россия, совет федерации рф, общество
Россия, Совет Федерации РФ, Общество
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о прекращении приобретенного гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.
В документе отмечается, что базовые законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве Российской Федерации" дополняются диспозитивной нормой, согласно которой неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство РФ, будет служить основанием для прекращения этого гражданства.
Законом также предлагается синхронизировать между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ.
Для этого в документе предусматривается обязанность органов МВД России
предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения присяги гражданина.