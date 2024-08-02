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СФ одобрил закон, упрощающий получение ВНЖ для соотечественников за рубежом - РИА Новости, 02.08.2024
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11:23 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/sovfed-1963628652.html
СФ одобрил закон, упрощающий получение ВНЖ для соотечественников за рубежом
СФ одобрил закон, упрощающий получение ВНЖ для соотечественников за рубежом - РИА Новости, 02.08.2024
СФ одобрил закон, упрощающий получение ВНЖ для соотечественников за рубежом
Совет Федерации одобрил закон, упрощающий получение российского вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, которые получили статус участника... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:23
2024-08-02T11:23
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, упрощающий получение российского вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, которые получили статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ. Устанавливается, что российский ВНЖ будет выдаваться таким гражданам и членам их семей без получения разрешения на временное проживание (РВП) после прохождения обязательной государственной дактилоскопии, фотографировании, а также предоставления ими медицинских документов, подтверждающих прохождение медосвидетельствования. Заявление о выдаче ВНЖ может быть подано в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве, в котором было подано заявление об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Кроме того, законом предусмотрено, что формирование сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства в информистемах госорганов и организаций обеспечивается путем единообразного перевода фамилий и имен, содержащихся в документах, удостоверяющих личность таких лиц - с латинского написания на кириллическое написание. Закреплено, что порядок перевода фамилий и имен устанавливается правительством РФ. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
СФ одобрил закон, упрощающий получение ВНЖ для соотечественников за рубежом

Совфед одобрил закон, упрощающий получение ВНЖ для репатриантов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, упрощающий получение российского вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, которые получили статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ.
Устанавливается, что российский ВНЖ будет выдаваться таким гражданам и членам их семей без получения разрешения на временное проживание (РВП) после прохождения обязательной государственной дактилоскопии, фотографировании, а также предоставления ими медицинских документов, подтверждающих прохождение медосвидетельствования.
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Заявление о выдаче ВНЖ может быть подано в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве, в котором было подано заявление об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Кроме того, законом предусмотрено, что формирование сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства в информистемах госорганов и организаций обеспечивается путем единообразного перевода фамилий и имен, содержащихся в документах, удостоверяющих личность таких лиц - с латинского написания на кириллическое написание. Закреплено, что порядок перевода фамилий и имен устанавливается правительством РФ.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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