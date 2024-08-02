https://ria.ru/20240802/sovfed-1963628652.html

СФ одобрил закон, упрощающий получение ВНЖ для соотечественников за рубежом

СФ одобрил закон, упрощающий получение ВНЖ для соотечественников за рубежом - РИА Новости, 02.08.2024

СФ одобрил закон, упрощающий получение ВНЖ для соотечественников за рубежом

Совет Федерации одобрил закон, упрощающий получение российского вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, которые получили статус участника... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:23

2024-08-02T11:23

2024-08-02T11:23

общество

россия

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, упрощающий получение российского вида на жительство (ВНЖ) для соотечественников-репатриантов, которые получили статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ. Устанавливается, что российский ВНЖ будет выдаваться таким гражданам и членам их семей без получения разрешения на временное проживание (РВП) после прохождения обязательной государственной дактилоскопии, фотографировании, а также предоставления ими медицинских документов, подтверждающих прохождение медосвидетельствования. Заявление о выдаче ВНЖ может быть подано в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве, в котором было подано заявление об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Кроме того, законом предусмотрено, что формирование сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства в информистемах госорганов и организаций обеспечивается путем единообразного перевода фамилий и имен, содержащихся в документах, удостоверяющих личность таких лиц - с латинского написания на кириллическое написание. Закреплено, что порядок перевода фамилий и имен устанавливается правительством РФ. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20240429/vybory-1943083611.html

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общество, россия, совет федерации рф