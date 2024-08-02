https://ria.ru/20240802/sovfed-1963624869.html

Совфед одобрил запрет треш-стримов

Совфед одобрил запрет треш-стримов - РИА Новости, 02.08.2024

Совфед одобрил запрет треш-стримов

Совет Федерации одобрил пакет законов, определяющих в российском законодательстве понятие треш-стрима и наказание за их распространение. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:10

2024-08-02T11:10

2024-08-02T11:16

совет федерации рф

россия

общество

алексей пушков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Совет Федерации одобрил пакет законов, определяющих в российском законодательстве понятие треш-стрима и наказание за их распространение.Инициатор законов, председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в беседе с РИА Новости заявил, что работа над данными законами велась более трех лет, они стали "одними из самых обсуждаемых". Сенатор отметил, что в Совфеде получали обращения граждан, информацию от жертв треш-стримов и инсайды от представителей СМИ."В итоге появились законы, которые стали ответом на запрос общества – запрос, который состоит в том, что в интернет-пространстве, как собственно и в пространстве реальном, не хочется видеть вокруг себя помойку. Вот этот весь "треш" – мусор, нечистоты – этого в соцсетях, которыми пользуются миллионы граждан, быть не должно", - резюмировал Пушков.Первой инициативой дается определение треш-стриму - это информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений, а также информация, содержащая сведения, распространение которых ограничено актами президента РФ. Согласно тексту документа, доступ к такой информации ограничивается.Еще одним документом вносятся изменения в Уголовный кодекс РФ в части признания треш-стрима как отягчающего обстоятельства при совершении преступления. Усиливается уголовная ответственность за совершение 10 преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда.Третий документ предусматривает административные штрафы за распространение треш-стримов - от 50 до 100 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч для должностных лиц и от 800 тысяч рублей до миллиона для юридических лиц. Вместе со штрафами предусматривается конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Протоколы об административных правонарушениях смогут составлять сотрудники органов внутренних дел и Роскомнадзора.

https://ria.ru/20240802/nakazanie-1963622332.html

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совет федерации рф, россия, общество, алексей пушков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)